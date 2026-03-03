İran'a ABD-İsrail saldırıları

AMAÇ İRAN'DA AYAKLANMAYI TETİKLEMEK

ABD ve İsrailli kaynaklar İranlı Kürt milislerin Mossad ve CIA tarafından desteklendiğine dikkat çekiyor. Bir diğer ABD'li yetkiliye göre amaç İran içinde rejime meydan okumak ve daha geniş bir ayaklanmayı tetiklemek.

Axios'a konuşan İsrailli yetkili "Savaş ABD ve İsrail ordularının askeri aşamasıyla başladı ancak savaş sürdükçe Mossad ve CIA'in başka girişimleri de olacak"dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da salı günü Kongre'de yaptığı konuşmada"Kürtlere silah vermiyoruz ama İsrailliler söz konusu olduğunda asla bilemezsiniz." dedi.