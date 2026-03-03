ABD ve İsrail İran'a yönelik saldırılara devam ederken CIA ve Mossad bir yandan da İranlı Kürt milisleri sahaya sürmeye çalışıyor.
İRAN'A KARA SALDIRISI İDDİALARI
ABD haber platformu Axios muhabiri Barack Ravid, İranlı Kürt milislerin İran'ın kuzeybatısında kara saldırısı başlattığını iddia etmiş ve daha sonra ise haberi geri çekmişti. Ravid, kara saldırısı iddiasının ardından İranlı Kürt milislerin savaşın bir sonraki aşamasına öncülük edebileceğini yazdı.
Ravid, kara saldırısının ardından yaptığı yeni açıklamada "Irak sınırına yakın İran'ın kuzeybatısında neler olup bittiğine dair çelişkili haberler var. İranlı Kürt milislerin kara saldırısı başladı mı, yoksa önümüzdeki saatlerde başlayacak mı belli değil. İranlı Kürt gruplardan birinin üst düzey yetkilisi, bana yaptığı açıklamada, kara saldırısının başladığı iddiasını yalanladı." ifadelerini kullandı."
MOSSAD VE CIA DESTEKLİ İRANLI KÜRT MİLİSLER HAREKETE GEÇTİ
Ravid ABD ve İsrailli yetkililere dayandırdığı habere göre İran'daki çeşitli Kürt gruplarına mensup militanlar ülkenin kuzeybatı kesiminde İran rejimine karşı olası bir kara saldırısı için hazırlık yapıyor.
ABD İran'daki Kürt milislerin ABD-İsrail saldırıları ile eş zamanlı olarak düzenleyeceği bir saldırının rejime yönelik baskıyı artırabileceğini ve İran'ın diğer bölgelerine yayılabilecek bir iç isyanı teşvik edebileceğini işaret ediyor.
SAVAŞ BAŞLAMADAN ALTI GÜN ÖNCE KURULAN KOALİSYON
Savaş başlamadan altı gün önce Irak'ta barınan beş muhalif İranlı Kürt grup İran'a karşı mücadele etmek için İran Kürdistanı Siyasi Güçler Koalisyonunun kurulduğunu duyurdu.
IRAK'TAN İRAN'A YÜZLERCE MİLİS GEÇTİ
Axios'un konuyla ilgili olduğunu belirttiği bir kaynağa göre son haftalarda İranlı Kürt milisler rejim güçlerine karşı olası bir saldırıya hazırlık kapsamında Irak tarafındaki kamplardan yüzlerce üyesini İran tarafına gönderdi.
AMAÇ İRAN'DA AYAKLANMAYI TETİKLEMEK
ABD ve İsrailli kaynaklar İranlı Kürt milislerin Mossad ve CIA tarafından desteklendiğine dikkat çekiyor. Bir diğer ABD'li yetkiliye göre amaç İran içinde rejime meydan okumak ve daha geniş bir ayaklanmayı tetiklemek.
Axios'a konuşan İsrailli yetkili "Savaş ABD ve İsrail ordularının askeri aşamasıyla başladı ancak savaş sürdükçe Mossad ve CIA'in başka girişimleri de olacak"dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da salı günü Kongre'de yaptığı konuşmada"Kürtlere silah vermiyoruz ama İsrailliler söz konusu olduğunda asla bilemezsiniz." dedi.
Axios'a göre İranlı Kürt grupları destekleme ve Irak'tan İran'a kara saldırısı başlatmak için kullanma fikri başlangıçta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Mossad tarafından ortaya atılmıştı. Daha sonra CIA'in de buna katıldığı belirtildi.
ABD'li bir yetkiliye göre İsrailli yetkililer, İranlı Kürt gruplara sadece askeri destek değil, rejim çökerse gelecekteki İran'da Kürt özerk bölgesi için siyasi destek de vadetti. Aynı yetkili "Sorun şu ki İranlı Kürt grupların askeri gücü yeterli değil ve sonunda top yemi haline gelebilirler"uyarısını yaptı.
CIA ve Mossad'ın ise konu hakkında yorum yapmayı reddettiği belirtildi.
TRUMP'TAN DİKKAT ÇEKEN TEMASLAR
ABD Başkanı Donald Trump pazar günü Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani ve Bafel Talabani ile telefon görüşmesi yapmıştı. CNN ayrıca Trump'ın İran Kürdistan Demokrat Partisi (PDKI) lideri Mustafa Hijri ile de ayrı bir görüşme yaptığını bildirdi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, çarşamba günü Irak Başbakanı Mohammed Shia al-Sudani ile konuşarak İranlı Kürt grupların olası kara saldırısı konusundaki endişelerini dile getirmişti. İran Dışişleri Bakanlığının belirttiğine göre Irak Başbakanı "Irak hükümeti hiçbir koşulda Irak topraklarından İran'a yönelik bir tehdide izin vermeyecek"dedi.
İRAN: MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİZ
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, Irak'tan İran'a geçecekleri iddia edilen muhalif Kürt gruplara durumu fırsat görüp harekete geçmemeleri uyarısında bulundu ve onlara hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti.
İran devlet televizyonunun sosyal medya hesabında Laricani'nin açıklamasına yer verildi.
Buna göre, Laricani, Irak'taki İran rejimi muhalifi Kürt grupların Tahran'a karşı savaşmak üzere sınırı geçeceği iddialarına işaret ederek,"Ayrılıkçı gruplar, rüzgarın yönünün değiştiğini düşünerek harekete geçmeye kalkışmasınlar. Onlara hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceğiz." uyarısında bulundu.
Laricani, ülkenin silahlı kuvvetlerinin de durumu tamamen kontrol altında tuttuğunu kaydetti.