SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE Hava sıcaklıklarında radikal bir değişim öngörülmüyor. Rüzgar ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eserek havayı biraz serinletebilir.

Sabah saatlerinde Marmara başta olmak üzere iç ve batı bölgelerde pus ve sis görüş mesafesini düşürebilir.

Van ve çevresinde sabahın ilk saatlerinde hafif kar yağışı geçişleri görülebilir.

"CUMA GÜNÜNE DİKKAT!"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı MGM Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yurdu etkileyen sistemlerin takvimini şu sözlerle özetledi:

"Perşembe günü mevcut yağışlı sistem yurdu terk ediyor ancak Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kar yağışı devam edecek. Asıl hareketlilik Cuma günü başlıyor; Karadeniz üzerinden gelecek ikinci bir yağışlı sistem tüm yurdu etkisi altına alacak."

Tekin, Cuma günü Marmara'nın kuzey ve doğusu, Ege, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde yağışların görüleceğini belirtirken; kıyılarda sağanak, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar beklendiğini vurguladı.