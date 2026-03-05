Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye geneli için yeni hava durumu raporunu yayımladı. Ülkemizin batısı gece saatlerinde sağanak yağışa teslim olurken; Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri için hayati önem taşıyan "çığ ve kar erimesi" uyarısı yapıldı.
Güne parçalı bulutlu bir gökyüzüyle başladık ancak akşam saatlerine plan yapacaklar dikkatli olsun. Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege kıyılarının, günün ilerleyen saatlerinde yağmur ve sağanak yağışın etkisi altına girmesi bekleniyor.
VAN VE ÇEVRESİ:Sabahın ilk ışıklarında hafif kar yağışı geçişleri görülebilir.
PUS VE SİS:Sabah ve gece saatlerinde Marmara başta olmak üzere, iç ve batı bölgelerde görüş mesafesini düşürecek pus/sis olayına karşı sürücülerin temkinli olmasında fayda var.
SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE
Hava sıcaklıklarında radikal bir değişim öngörülmüyor. Rüzgar ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eserek havayı biraz serinletebilir.
"CUMA GÜNÜNE DİKKAT!"
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı MGM Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yurdu etkileyen sistemlerin takvimini şu sözlerle özetledi:
"Perşembe günü mevcut yağışlı sistem yurdu terk ediyor ancak Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kar yağışı devam edecek. Asıl hareketlilik Cuma günü başlıyor; Karadeniz üzerinden gelecek ikinci bir yağışlı sistem tüm yurdu etkisi altına alacak."
Tekin, Cuma günü Marmara'nın kuzey ve doğusu, Ege, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde yağışların görüleceğini belirtirken; kıyılarda sağanak, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar beklendiğini vurguladı.
KRİTİK UYARI: DOĞU'DA ÇIĞ VE KAR ERİMESİNE DİKKAT!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü özellikle iki bölgeyi uyardı:
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri
Doğu Anadolu Bölgesi
Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda hava sıcaklığının artışıyla birlikte çığ tehlikesi ve kar erimesi riski bulunuyor. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı "aşırı dikkatli" olması gerekiyor.
5 MART BÖLGE BÖLGE METEOROLOJİ RAPORU: BATIDA SAĞANAK, DOĞUDA ÇIĞ ALARMI!
MARMARA VE EGE'DE ŞEMSİYELERİ HAZIRLAYIN!
Bugün Marmara ve Ege bölgelerinde "iki aşamalı" bir hava durumu bizleri bekliyor.
GÜNDÜZ:Puslu ve yer yer sisli bir sabahın ardından parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim.
AKŞAM VE GECE: Edirne, Kırklareli ve Çanakkale hattından başlayacak olan sağanak yağış, gece saatlerinde İstanbul ve Kocaeli dahil bölge geneline yayılacak. İzmir'de de gece saatlerinde sağanak yağış bekleniyor.
DOĞU ANADOLU'DA KAR VE BUZLANMA
Doğu Anadolu'da kış yüzünü henüz tam olarak çevirmiş değil. Sabah ilk saatlerde Van çevresinde hafif kar yağışı görülürken, bölge genelinde buzlanma ve don olayı ulaşımı olumsuz etkileyebilir.
|Bölge
|Şehir
|Hava Durumu Tahmini
|Sıcaklık (°C)
|MARMARA
|İstanbul
|Gece yağmur ve sağanak yağışlı
|11°C
|Edirne
|Akşam ve gece sağanak yağışlı
|14°C
|Kocaeli
|Gece yağmur ve sağanak yağışlı
|15°C
|Kırklareli
|Akşam ve gece sağanak yağışlı
|13°C
|EGE
|İzmir
|Gece sağanak yağışlı
|18°C
|Denizli
|Parçalı zamanla çok bulutlu
|18°C
|Manisa
|Parçalı zamanla çok bulutlu
|17°C
|A.Karahisar
|Parçalı zamanla çok bulutlu
|13°C
|İÇ ANADOLU
|Ankara
|Parçalı zamanla çok bulutlu
|11°C
|Eskişehir
|Parçalı zamanla çok bulutlu
|13°C
|Konya
|Parçalı zamanla çok bulutlu
|12°C
|Kayseri
|Parçalı zamanla çok bulutlu
|7°C
|AKDENİZ
|Antalya
|Parçalı bulutlu
|19°C
|Adana
|Parçalı bulutlu
|18°C
|Mersin
|Parçalı bulutlu
|18°C
|Hatay
|Parçalı bulutlu
|16°C
|KARADENİZ
|Düzce
|Gece sağanak yağışlı
|15°C
|Bolu
|Parçalı zamanla çok bulutlu
|13°C
|Samsun
|Parçalı zamanla çok bulutlu
|13°C
|Trabzon
|Parçalı zamanla çok bulutlu
|9°C
|DOĞU ANADOLU
|Van
|Sabah hafif kar yağışlı
|4°C
|Erzurum
|Parçalı bulutlu (Buzlanma/Don)
|-2°C
|Kars
|Parçalı bulutlu (Buzlanma/Don)
|-2°C
|Malatya
|Parçalı bulutlu
|8°C
|GÜNEYDOĞU
|Şanlıurfa
|Parçalı bulutlu
|15°C
|Gaziantep
|Parçalı bulutlu
|14°C
|Diyarbakır
|Parçalı bulutlu
|13°C
|Siirt
|Parçalı bulutlu
|12°C