Meteoroloji'den İstanbul'a saatli uyarı: Gece yarısı sağanak bastıracak! Yeni sistemle kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 5 Mart raporunu yayımladı. İstanbul ve İzmir başta olmak üzere batı illerinde gece saatlerinden itibaren sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji Uzmanı Fevzi Burak Tekin cuma günü gelecek asıl sistem için kar ve karla karışık yağmur uyarısında bulundu. İşte bölge bölge hava durumu.

Meteoroloji'den İstanbul'a saatli uyarı: Gece yarısı sağanak bastıracak! Yeni sistemle kar geliyor
  • Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde kar erimesi ve çığ tehlikesine karşı uyarı yaptı.
  • Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege kıyılarında akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.
  • Cuma günü Karadeniz üzerinden gelecek yağışlı sistem tüm yurdu etkisi altına alacak.
  • Van çevresinde sabah saatlerinde hafif kar yağışı görülürken Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı bekleniyor.
  • Marmara başta olmak üzere iç ve batı bölgelerde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görüş mesafesini düşürecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye geneli için yeni hava durumu raporunu yayımladı. Ülkemizin batısı gece saatlerinde sağanak yağışa teslim olurken; Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri için hayati önem taşıyan "çığ ve kar erimesi" uyarısı yapıldı.

Gece saatlerinden itibaren Marmara ve Kuzey Ege’de sağanak yağış etkisini gösterecek. (Haberde yer alan fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve Meteoroloji'den alınmıştır.)

Güne parçalı bulutlu bir gökyüzüyle başladık ancak akşam saatlerine plan yapacaklar dikkatli olsun. Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege kıyılarının, günün ilerleyen saatlerinde yağmur ve sağanak yağışın etkisi altına girmesi bekleniyor.

İstanbul ve çevresinde gece saatlerinde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

VAN VE ÇEVRESİ:Sabahın ilk ışıklarında hafif kar yağışı geçişleri görülebilir.

PUS VE SİS:Sabah ve gece saatlerinde Marmara başta olmak üzere, iç ve batı bölgelerde görüş mesafesini düşürecek pus/sis olayına karşı sürücülerin temkinli olmasında fayda var.

Sabah saatlerinde Marmara başta olmak üzere iç ve batı bölgelerde pus ve sis görüş mesafesini düşürebilir.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklıklarında radikal bir değişim öngörülmüyor. Rüzgar ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eserek havayı biraz serinletebilir.

Van ve çevresinde sabahın ilk saatlerinde hafif kar yağışı geçişleri görülebilir.

"CUMA GÜNÜNE DİKKAT!"
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı MGM Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yurdu etkileyen sistemlerin takvimini şu sözlerle özetledi:

"Perşembe günü mevcut yağışlı sistem yurdu terk ediyor ancak Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kar yağışı devam edecek. Asıl hareketlilik Cuma günü başlıyor; Karadeniz üzerinden gelecek ikinci bir yağışlı sistem tüm yurdu etkisi altına alacak."

Tekin, Cuma günü Marmara'nın kuzey ve doğusu, Ege, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde yağışların görüleceğini belirtirken; kıyılarda sağanak, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar beklendiğini vurguladı.

Uzmanlara göre Perşembe günü yağışlı sistem yurdu terk ederken, Cuma günü yeni bir yağışlı sistem Türkiye’yi etkisi altına alacak.

KRİTİK UYARI: DOĞU'DA ÇIĞ VE KAR ERİMESİNE DİKKAT!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü özellikle iki bölgeyi uyardı:

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri

Doğu Anadolu Bölgesi

Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda hava sıcaklığının artışıyla birlikte çığ tehlikesi ve kar erimesi riski bulunuyor. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı "aşırı dikkatli" olması gerekiyor.

5 MART BÖLGE BÖLGE METEOROLOJİ RAPORU: BATIDA SAĞANAK, DOĞUDA ÇIĞ ALARMI!

MARMARA VE EGE'DE ŞEMSİYELERİ HAZIRLAYIN!

Bugün Marmara ve Ege bölgelerinde "iki aşamalı" bir hava durumu bizleri bekliyor.

GÜNDÜZ:Puslu ve yer yer sisli bir sabahın ardından parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim.

AKŞAM VE GECE: Edirne, Kırklareli ve Çanakkale hattından başlayacak olan sağanak yağış, gece saatlerinde İstanbul ve Kocaeli dahil bölge geneline yayılacak. İzmir'de de gece saatlerinde sağanak yağış bekleniyor.

DOĞU ANADOLU'DA KAR VE BUZLANMA

Doğu Anadolu'da kış yüzünü henüz tam olarak çevirmiş değil. Sabah ilk saatlerde Van çevresinde hafif kar yağışı görülürken, bölge genelinde buzlanma ve don olayı ulaşımı olumsuz etkileyebilir.

BölgeŞehirHava Durumu TahminiSıcaklık (°C)
MARMARAİstanbulGece yağmur ve sağanak yağışlı11°C
EdirneAkşam ve gece sağanak yağışlı14°C
KocaeliGece yağmur ve sağanak yağışlı15°C
KırklareliAkşam ve gece sağanak yağışlı13°C
EGEİzmirGece sağanak yağışlı18°C
DenizliParçalı zamanla çok bulutlu18°C
ManisaParçalı zamanla çok bulutlu17°C
A.KarahisarParçalı zamanla çok bulutlu13°C
İÇ ANADOLUAnkaraParçalı zamanla çok bulutlu11°C
EskişehirParçalı zamanla çok bulutlu13°C
KonyaParçalı zamanla çok bulutlu12°C
KayseriParçalı zamanla çok bulutlu7°C
AKDENİZAntalyaParçalı bulutlu19°C
AdanaParçalı bulutlu18°C
MersinParçalı bulutlu18°C
HatayParçalı bulutlu16°C
KARADENİZDüzceGece sağanak yağışlı15°C
BoluParçalı zamanla çok bulutlu13°C
SamsunParçalı zamanla çok bulutlu13°C
TrabzonParçalı zamanla çok bulutlu9°C
DOĞU ANADOLUVanSabah hafif kar yağışlı4°C
ErzurumParçalı bulutlu (Buzlanma/Don)-2°C
KarsParçalı bulutlu (Buzlanma/Don)-2°C
MalatyaParçalı bulutlu8°C
GÜNEYDOĞUŞanlıurfaParçalı bulutlu15°C
GaziantepParçalı bulutlu14°C
DiyarbakırParçalı bulutlu13°C
SiirtParçalı bulutlu12°C

