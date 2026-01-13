Ziraat Türkiye Kupası: Başakşehir - Boluspor | CANLI İZLE

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor.
Başakşehir evinde Boluspor'u ağırlıyor. Turuncu lacivertlilerin tek hedefi kazanarak hanesine 3 puanı yazdırmak ve ilk galibiyet sevincini yaşamak.
CANLI İZLE
A Spor'dan canlı yayınlanan Başakşehir - Boluspor maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
Başakşehir ilk maçında Galatasaray'a 1-0 yenildi
İLK 11'LER
BAŞAKŞEHİR: Doğan, Ebosele, Duarte, Opoku, Operi, Berat, Umut, Fayzullaev, Shomurodov, Harit, Bertuğ
BOLUSPOR: Bartu, Lima, Devran, Lico, Arda, Alptekin, Can Arda, Kouagba, Harun, Akanbi, Mario
Başakşehir bir sonraki hafta Karagümrük'ün konuğu olacak
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA HAFTANIN PROGRAMI
13 OCAK SALI
18.00 Gaziantep FK-Kocaelispor (Gaziantep)
20.30 Fethiyespor-Galatasaray (Fethiye İlçe)
14 OCAK ÇARŞAMBA
13.00 Aliağa Futbol-Samsunspor (Aliağa Atatürk)
15.30 Hesap.com Antalyaspor-Gençlerbirliği (Corendon Airlines Park Antalya)
18.00 İstanbulspor-Trabzonspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.30 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)
15 OCAK PERŞEMBE
13.00 Erzurumspor FK-Çaykur Rizespor (Erzurum Kazım Karabekir)
15.30 ikas Eyüpspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Pendik)
18.00 Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor (Bodrum İlçe)
20.30 Beşiktaş-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Tüpraş)