Ziraat Türkiye Kupası: Başakşehir - Boluspor | CANLI İZLE

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Başakşehir evinde Boluspor'u ağırlıyor. Turuncu lacivertlilerin tek hedefi kazanarak hanesine 3 puanı yazdırmak ve ilk galibiyet sevincini yaşamak. A Spor'dan canlı yayınlanan Başakşehir - Boluspor maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi :13 Ocak 2026 , 15:26
İLK 11'LER

BAŞAKŞEHİR: Doğan, Ebosele, Duarte, Opoku, Operi, Berat, Umut, Fayzullaev, Shomurodov, Harit, Bertuğ

BOLUSPOR: Bartu, Lima, Devran, Lico, Arda, Alptekin, Can Arda, Kouagba, Harun, Akanbi, Mario

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA HAFTANIN PROGRAMI

13 OCAK SALI

18.00 Gaziantep FK-Kocaelispor (Gaziantep)

20.30 Fethiyespor-Galatasaray (Fethiye İlçe)

14 OCAK ÇARŞAMBA

13.00 Aliağa Futbol-Samsunspor (Aliağa Atatürk)

15.30 Hesap.com Antalyaspor-Gençlerbirliği (Corendon Airlines Park Antalya)

18.00 İstanbulspor-Trabzonspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.30 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)

15 OCAK PERŞEMBE

13.00 Erzurumspor FK-Çaykur Rizespor (Erzurum Kazım Karabekir)

15.30 ikas Eyüpspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Pendik)

18.00 Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor (Bodrum İlçe)

20.30 Beşiktaş-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Tüpraş)

