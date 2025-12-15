Trabzonspor ve Beşiktaş'ın Ferreirinha savaşı! Transferdde kritik süreç başladı

ESPN Brezilya'nın haberine göre geçtiğimiz sezonda Beşiktaş, Ferreirinha için bir teklif sunmuş ancak bu teklif reddedilmişti. Şimdi ise iki kulüp, oyuncunun şartlarıyla ilgili bilgi almak için iletişim kurdu. Ancak, şu ana kadar herhangi bir resmi teklif yapılmadığı belirtildi.