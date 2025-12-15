Trabzonspor ve Beşiktaş'ın Ferreirinha savaşı! Transferdde kritik süreç başladı
Beşiktaş ve Trabzonspor, Brezilyalı kanat oyuncusu Ferreirinha için yeniden devrede. İki kulüp, Sao Paulo forması giyen 27 yaşındaki oyuncu için temasa geçti.
ESPN Brezilya'nın haberine göre geçtiğimiz sezonda Beşiktaş, Ferreirinha için bir teklif sunmuş ancak bu teklif reddedilmişti. Şimdi ise iki kulüp, oyuncunun şartlarıyla ilgili bilgi almak için iletişim kurdu. Ancak, şu ana kadar herhangi bir resmi teklif yapılmadığı belirtildi.
FERREIRINHA'NIN PERFORMANSI
Bu sezon Brezilya ekibi Sao Paulo ile 48 maça çıkan Ferreirinha, 8 gol atıp 4 asist yaptı.