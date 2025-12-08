Kiralık geldi Trabzonspor'da yeniden doğdu! Ernest Muçi şov sürüyor

PODCAST CANLI YAYIN

Trabzonspor’da Paul Onuachu ve Felipe Augusto’nun ardından son haftaların en dikkat çeken ismi Arnavut oyuncu Ernest Muçi oldu. Sezon başında Beşiktaş’tan 1 milyon avroya kiralanan Muçi, ligde oynanan son 3 maçta attığı 5 golle bordo-mavililerin zirve yarışında kritik rol üstlendi.

Trabzonspor'a geldiği ilk dönemde eleştirilerin odak noktası olan Muçi, teknik direktör Fatih Tekke'nin kendisine duyduğu güven sayesinde istikrar yakaladı. Ligin 13. haftasında RAMS Başakşehir karşısında oyuna sonradan girerek 2 gol atan ve 101. dakikada galibiyeti getiren isim olan Muçi, performansını sonraki haftalarda da sürdürdü.

FIRTINA FİRE VERMEDİ

TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasında etkileyici bir frikik golü atan Arnavut oyuncu, Göztepe deplasmanında da 2 golle yıldızlaştı. Muçi'nin skor katkı verdiği son 3 maçın tamamını kazanan Trabzonspor, bu süreçten 9 puan çıkardı.

SÜPER LİG'DE EN GOLCÜ SEZONUNU YAŞIYOR

Ernest Muçi, Türkiye kariyerindeki en golcü dönemine ulaşmış durumda. 2023-2024 sezonunda Beşiktaş formasıyla toplam 27 maçta 4 gol atan yıldız oyuncu, Trabzonspor formasıyla bu sezon 12 maçta 5 gol kaydetti. Muçi, yalnızca yarım sezonda önceki performanslarını geride bırakmayı başardı.

BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE EN BÜYÜK GOL UMUDU

Trabzonspor'da 11 golle takımın en golcü ismi olan Paul Onuachu'nun kart cezası nedeniyle Beşiktaş maçında forma giyemeyecek olması, Muçi'yi öne çıkarıyor. Arnavut futbolcu, hafta sonunda eski takımına karşı bordo-mavililerin en önemli hücum kozlarından biri olacak.

