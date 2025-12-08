Kiralık geldi Trabzonspor'da yeniden doğdu! Ernest Muçi şov sürüyor

Ernest Muçi (AA)

BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE EN BÜYÜK GOL UMUDU

Trabzonspor'da 11 golle takımın en golcü ismi olan Paul Onuachu'nun kart cezası nedeniyle Beşiktaş maçında forma giyemeyecek olması, Muçi'yi öne çıkarıyor. Arnavut futbolcu, hafta sonunda eski takımına karşı bordo-mavililerin en önemli hücum kozlarından biri olacak.