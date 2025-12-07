PODCAST CANLI YAYIN

Trabzonspor'da yeni stoper Paul Onuachu

Trendyol Süper Lig'de Göztepe ile karşılaşan Trabzonspor, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bordo mavililer, Pina'nın atılmasıyla sahada 10 kişi kalırken teknik direktör Fatih Tekke'den sürpriz bir hamle geldi.

Şampiyonluk mücadelesini Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından üçüncü sırada sürdüren Trabzonspor, Ernest Muçi'nin golleriyle Göztepe'yi deplasmanda 2-1 yendi.

Mücadelede 2-0 önde olan bordo mavililer, 78'de Wagner Pina'nın atılmasıyla birlitkte 10 kişi kaldı. Ev sahibi ekip, Anthony Dennis'in golü sonrasında farkı bire indirirken Fatih Tekke'den flaş bir hamle geldi.

Deneyimli çalıştırıcı, Paul Onuachu'yu stopere çekerek ilginç bir taktiğe geçiş yaptı. Nijeryalı futbolcu, uzatmalarla birlikte 20 dakika civarında savunmada görev aldı. Müdahaleleriyle de zaman zaman kritik anlara imza attı.

Paul Onauchu (AA)Paul Onauchu (AA)

TEKKE'DEN STOPER AÇIKLAMASI

Sözlerine devam eden başarılı teknik adam, "Göztepe'nin son iki yıldaki oyun planını ilk yarıda büyük ölçüde bozduğumuzu söyleyebilirim. Bu kadar eksiğe rağmen iyi çalıştık ve maç bizim kontrolümüzde geçti. İkinci yarıda yaptığımız basit hatalar, rakibin baskısını artırdı. 10 kişi kaldık. Bek yok. Stoper yok. Onuachu'yu mecburen defansa çekmek zorunda kaldık." sözlerini sarf etti.

