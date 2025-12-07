Trabzonspor'da yeni stoper Paul Onuachu

Deneyimli çalıştırıcı, Paul Onuachu 'yu stopere çekerek ilginç bir taktiğe geçiş yaptı. Nijeryalı futbolcu, uzatmalarla birlikte 20 dakika civarında savunmada görev aldı. Müdahaleleriyle de zaman zaman kritik anlara imza attı.

Paul Onauchu (AA)

TEKKE'DEN STOPER AÇIKLAMASI

Sözlerine devam eden başarılı teknik adam, "Göztepe'nin son iki yıldaki oyun planını ilk yarıda büyük ölçüde bozduğumuzu söyleyebilirim. Bu kadar eksiğe rağmen iyi çalıştık ve maç bizim kontrolümüzde geçti. İkinci yarıda yaptığımız basit hatalar, rakibin baskısını artırdı. 10 kişi kaldık. Bek yok. Stoper yok. Onuachu'yu mecburen defansa çekmek zorunda kaldık." sözlerini sarf etti.