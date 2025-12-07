Trabzonspor'a kötü haber! Paul Onuachu ve Wagner Pina Beşiktaş maçında cezalı
Süper Lig’in 15. haftasında Göztepe deplasmanında mücadele eden Trabzonspor, Muçi’nin attığı iki golle karşılaşmayı 2-0 önde götürürken kadro açısından kritik iki kayıp yaşadı.
Mücadelenin 73. dakikasında sarı kart gören Paul Onuachu, sezonun dördüncü sarı kartını alarak cezalı duruma düştü. Nijeryalı golcü, önümüzdeki hafta oynanacak Beşiktaş karşılaşmasında forma giyemeyecek.
PINA KIRMIZI KARTLA OYUNDAN ATILDI
78. dakikada Trabzonsporlu Wagner Pina, Janderson'a yaptığı faul nedeniyle hakem Atilla Karaoğlan tarafından direkt kırmızı kartla cezalandırıldı. Bu kararla birlikte Pina da Beşiktaş maçı öncesinde takımını yalnız bırakacak.
Trabzonspor, önemli iki oyuncusundan yoksun şekilde Beşiktaş maçına çıkacak.