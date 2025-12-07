PODCAST CANLI YAYIN

Trabzonspor'a kötü haber! Paul Onuachu ve Wagner Pina Beşiktaş maçında cezalı

Süper Lig’in 15. haftasında Göztepe deplasmanında mücadele eden Trabzonspor, Muçi’nin attığı iki golle karşılaşmayı 2-0 önde götürürken kadro açısından kritik iki kayıp yaşadı.

Mücadelenin 73. dakikasında sarı kart gören Paul Onuachu, sezonun dördüncü sarı kartını alarak cezalı duruma düştü. Nijeryalı golcü, önümüzdeki hafta oynanacak Beşiktaş karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Wagner Pina (AA)Wagner Pina (AA)

PINA KIRMIZI KARTLA OYUNDAN ATILDI

78. dakikada Trabzonsporlu Wagner Pina, Janderson'a yaptığı faul nedeniyle hakem Atilla Karaoğlan tarafından direkt kırmızı kartla cezalandırıldı. Bu kararla birlikte Pina da Beşiktaş maçı öncesinde takımını yalnız bırakacak.

Trabzonspor, önemli iki oyuncusundan yoksun şekilde Beşiktaş maçına çıkacak.

Fırtına ikinciliğe uçtu! Göztepe - Trabzonspor: 1-2 | MAÇ SONUCUFırtına ikinciliğe uçtu! Göztepe - Trabzonspor: 1-2 | MAÇ SONUCU
