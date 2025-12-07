Trabzonspor'a kötü haber! Paul Onuachu ve Wagner Pina Beşiktaş maçında cezalı

Wagner Pina (AA)

PINA KIRMIZI KARTLA OYUNDAN ATILDI

78. dakikada Trabzonsporlu Wagner Pina, Janderson'a yaptığı faul nedeniyle hakem Atilla Karaoğlan tarafından direkt kırmızı kartla cezalandırıldı. Bu kararla birlikte Pina da Beşiktaş maçı öncesinde takımını yalnız bırakacak.

Trabzonspor, önemli iki oyuncusundan yoksun şekilde Beşiktaş maçına çıkacak.