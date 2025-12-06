Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan penaltı açıklaması!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Galatasaray - Samsunspor maçında yaşanan pozisyonla ilgili A Spor'a konuştu.

"TAM BİR SKANDAL"



Samsunspor'un hakkının yenildiğini söyleyen Doğan, "Bir futbolsever olarak dünkü maçta yaşanan son dakika penaltı pozisyonu tam bir skandal. Futbolda bazen diyoruz ya adaletin kaybolduğu nokta, bu adaletin kaybolduğu bir nokta" dedi.



Sözlerine devam eden Doğan, "Samsun şehri bizim komşumuz, hem çok değerli, benim de sevdiğim bir başkanı var. Çok ciddi emek veriyor." ifadelerini kullandı.



"İKİ TAKIM DA LEHİNE İSTEMEZDİ"



İki takımın da bu pozisyonu lehlerine istemeyeceğini belirten Ertuğrul Doğan, "Yine Galatasaray'ın da çok değerli bir başkanı var, çok önemli bir camiası var. Onlar da çok ciddi emek veriyorlar. Ben eminim ki iki takım da sahada adaletsiz bir pozisyonun ortaya çıkmasını kendi lehlerine istemezdi. Ama gelinen nokta da baktığımız zaman, Samsunspor'un çok ciddi anlamda hakkının yendiği benim kişisel görüşümdür." diye konuştu.



"EN ÇOK ACI ÇEKEN BİZİZ"



Hakem hatalarından en çok acıyı kendilerinin çektiğini söyleyen Ertuğrul Doğan, "Trabzonspor Kulübü, tarihinden beri şampiyonluklar yolunda bu acıyı en çok çekmiş kulüptür. Çok açık ve net konuşuyorum. Bizden sonra Beşiktaş gelir, 4 büyük takımı konuşuyorum. Ondan sonrası için bir yorum yapmıyorum." sözlerini sarf etti.



"HACIOSMANOĞLU DA İSTEMEZ"



TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında konuşan Doğan, "Böyle bir şeyi sayın İbrahim Hacıosmanoğlu da istemez. Çünkü zamanında Trabzonspor başkanlığı yaparken kendisinin de çok ciddi hakkı yendi. Çok ciddi hakem kıyımlarına uğradı. Onların da sebeplerini futbol camiası biliyor. Sayın başkan da biliyor. Oraya da çok girmek istemiyorum." dedi.



"SAYIN BAŞKAN GEREKENİ YAPACAKTIR"



Hacıosmanoğlu'nun gereğini yapacağını söyleyen Doğan, "Sayın federasyon başkanının kendi açıklamaları da var. Sahada hakem hatası olur mu? Olur. İnsanız hepimiz, hepimiz hata yaparız. Ama VAR'ın başında oturuyorsun, pozisyonu tekrar tekrar izleme şansın var. Bu kadar açık bir pozisyonda eğer sen bunu görmedim diyorsan burada bir sıkıntı var. Sayın federasyon başkanımızı tanıyan biri olarak bu konuda gerekeni yapacağını düşünüyorum." sözlerini sarf etti.



"BU İŞLERDEN UZAKLAŞTIRILMALI"



Hakemin uzaklaştırılması gerektiğini söyleyen Ertuğrul Doğan, "Her hata hata değildir. Belli hakemler belli hataları tekrarlıyorsa bu tip insanların illa hakemlik yapmasına gerek yok, bu işlerden uzaklaştırılması lazım." dedi.



"BU HATA DEĞİL' YANLIŞTIR"



Son olarak Ertuğrul Doğan, "Dün VAR'daki olaya nasıl hata diyeyim? Ben 9 yıldır yöneticilik anlamında bu işin içindeyim, 3 yıldır da başkanım. Ben bunu gördüğüm zaman ben buna hata demem. Lafımı da esirgeyen biri değilim. Samsunspor camiasının hakkı yenmiştir. Net söylüyorum. Samsunspor Başkanı'nın, yönetiminin, taraftarının hakkı yenmiştir. Bu hata değil, bu yanlıştır." ifadelerini kullandı.