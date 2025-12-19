PODCAST CANLI YAYIN

Orhan Bey kutsal mabedin şövalyelerinin elinde

“Kuruluş Orhan”ın son bölümünde yer yerinde oynadı. İhanete uğrayan Orhan Bey, Prenses Asporça ve Hector’a karşı öfke dolu anlar yaşadı

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Orhan Bey kutsal mabedin şövalyelerinin elinde

ATV'nin sevilen dizisi önceki Kuruluş Orhan, 8. bölümüyle ekranlara geldi ve yine izleyenleri ekrana kilitledi. Dizinin son bölümünde; Prenses Asporça, ordusuyla birlikte Armodies'i kuşatarak Orhan Bey'i acil görüşmeye çağırdı. Ancak Orhan Bey, "Türk'ün beyi eri, düşmanın ayağına gitmez" sözleriyle Asporça'yı kaleye davet ederek kararlılığını net bir şekilde ortaya koydu. Bu rest, iki tansiyonu yükseltti. Asporça ile Orhan Bey'in aynı sofrada buluştuğu akşam yemeğinde gerginlik bir an olsun düşmedi. "Babamı esir ettiniz" sözlerine karşılık Orhan Bey "Baban esir değil, misafirimiz" cevabını verdi. Kara Halil'in getirdiği "İmparator kaçırıldı" haberi ise tüm dengeleri altüst etti.




Bu gelişme Prenses Asporça'yı öfkeye boğdu. Flavius'la birlikte Hector'a giden Orhan Bey, büyük bir ihanetle karşı karşıya kaldı. Eller bağlı halde Hector'un karşısına çıkarılan Orhan Bey, "Ardımda bıraktığım binlerce Türk erinden biri elbet bir gün intikamımı alacaktır" dedi. Orhan Bey'in bu ihanet çemberinden nasıl kurtulacağı, Prenses Asporça ve Hector'a karşı nasıl bir hamle yapacağı şimdiden büyük merak konusu oldu.

İzleyenlerden tam not alan bölüm, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. "Kuruluş Orhan", yeni bölümleriyle her Çarşamba saat 20.00'de atv'de!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Karadeniz'deki doğal gaz keşifleri ekonomiye can suyu oldu!
Başkan Erdoğan'dan Gazze mesajı: "Eğilmeden bükülmeden Filistin'in yanındayız"
Borsa İstanbul
Kasım Garipoğlu'nun Boğaz’daki partisi: Telefon yasak uyuşturucu ve "grup" serbest! | 40. yaş partisinden görüntüler
3 puan Ahmed Kutucu'dan! Galatasaray - Başakşehir: 1-0 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan takdim etti: Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri sahiplerini buldu!
Türk Telekom
Mehmet Akif Ersoy'un ardından Veyis Ateş! Habertürk'ün eski Genel Yayın Yönetmeni ifade verdi
GAİN soruşturması genişletiliyor! 3 kişi tutuklandı | Ünlü sunucu Okan Karacan hakkında karar
Dünya devinin yıldızı Kartal'a! Transferde 1 numara bulundu
Şehit Yahya Sinwar’ın Özel Kalem Müdürü Takvim.com.tr’ye konuştu: Türk askerini Gazze’de istiyoruz
Asgari ücret zammında ikinci toplantı sona erdi! Pazarlıkta hangi formüller masada? | Sürpriz ziyaret net mesaj
15 bölüm 55 sayfalık rapor! AK Parti'nin süreç raporu Başkan Erdoğan'a sunuldu
Şam'daki entegrasyona sabotaj! "SDG'ye özerklik" planını Ankara yalanladı: Operasyon dergisi SİT'in İsrail bağlantıları çıktı
Ataköy Nef'te "esrar"engiz trafik! Mümine Senna Yıldız'ın evinde kimler uyuşturucu öğüttü? Görüntüler mercek altında
Ünlülere bir uyuşturucu operasyonu daha! Aleyna Tilki, Danla Bilic, ve İrem Sak'tan kan ve saç örneği alındı
Özgür Özel yine şikayet turunda! Brüksel'de Başkan Erdoğan'ı hedef aldı
Devlet Bahçeli'den DEM'in Diyarbakır mitingine ilişkin mesaj: İmralı'nın cezaevinden çıkma talebi yok
Fenerbahçe transferde çıldırdı! Forvet ve orta sahaya iki dünya yıldızı
atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak! A.B.İ.’den ilk teaser yayınlandı