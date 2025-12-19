Orhan Bey kutsal mabedin şövalyelerinin elinde

ATV'nin sevilen dizisi önceki Kuruluş Orhan, 8. bölümüyle ekranlara geldi ve yine izleyenleri ekrana kilitledi. Dizinin son bölümünde; Prenses Asporça, ordusuyla birlikte Armodies'i kuşatarak Orhan Bey'i acil görüşmeye çağırdı. Ancak Orhan Bey, "Türk'ün beyi eri, düşmanın ayağına gitmez" sözleriyle Asporça'yı kaleye davet ederek kararlılığını net bir şekilde ortaya koydu. Bu rest, iki tansiyonu yükseltti. Asporça ile Orhan Bey'in aynı sofrada buluştuğu akşam yemeğinde gerginlik bir an olsun düşmedi. "Babamı esir ettiniz" sözlerine karşılık Orhan Bey "Baban esir değil, misafirimiz" cevabını verdi. Kara Halil'in getirdiği "İmparator kaçırıldı" haberi ise tüm dengeleri altüst etti.