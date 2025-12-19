Orhan Bey kutsal mabedin şövalyelerinin elinde
“Kuruluş Orhan”ın son bölümünde yer yerinde oynadı. İhanete uğrayan Orhan Bey, Prenses Asporça ve Hector’a karşı öfke dolu anlar yaşadı
ATV'nin sevilen dizisi önceki Kuruluş Orhan, 8. bölümüyle ekranlara geldi ve yine izleyenleri ekrana kilitledi. Dizinin son bölümünde; Prenses Asporça, ordusuyla birlikte Armodies'i kuşatarak Orhan Bey'i acil görüşmeye çağırdı. Ancak Orhan Bey, "Türk'ün beyi eri, düşmanın ayağına gitmez" sözleriyle Asporça'yı kaleye davet ederek kararlılığını net bir şekilde ortaya koydu. Bu rest, iki tansiyonu yükseltti. Asporça ile Orhan Bey'in aynı sofrada buluştuğu akşam yemeğinde gerginlik bir an olsun düşmedi. "Babamı esir ettiniz" sözlerine karşılık Orhan Bey "Baban esir değil, misafirimiz" cevabını verdi. Kara Halil'in getirdiği "İmparator kaçırıldı" haberi ise tüm dengeleri altüst etti.
Bu gelişme Prenses Asporça'yı öfkeye boğdu. Flavius'la birlikte Hector'a giden Orhan Bey, büyük bir ihanetle karşı karşıya kaldı. Eller bağlı halde Hector'un karşısına çıkarılan Orhan Bey, "Ardımda bıraktığım binlerce Türk erinden biri elbet bir gün intikamımı alacaktır" dedi. Orhan Bey'in bu ihanet çemberinden nasıl kurtulacağı, Prenses Asporça ve Hector'a karşı nasıl bir hamle yapacağı şimdiden büyük merak konusu oldu.
İzleyenlerden tam not alan bölüm, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. "Kuruluş Orhan", yeni bölümleriyle her Çarşamba saat 20.00'de atv'de!