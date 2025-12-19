PODCAST CANLI YAYIN

Nursel ile Mutfak Bahane hafta finalinde neler oldu? Kayınvalidenin isteği gelinini şok etti!

Nursel ile Mutfak Bahane’de hafta içi her gün 4 çift en iyisi olmak için kıyasıya yarışıyor. Nursel Ergin’in renkli sunumuyla yarışanlar ödüle, izleyiciler hem yemeğe hem de sohbete doyuyor!

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Nursel ile Mutfak Bahane hafta finalinde neler oldu? Kayınvalidenin isteği gelinini şok etti!

Final günü yemekte yapılan hata herkesi şok etti. Büyük ödülün olduğu gün hata yapan masa ne yapacağını şaşırdı.

Kaynak: atvKaynak: atv

Kayınvalidenin İsteği Gelinini Şok Etti

Yeşim'in evliliğinde yaşadığı sorunlar kayınvalidesi Beyhan hanımı kızdırdı. "Gelinim evliliğini bitirme kararı alırsa kayınvalidelik haklarımı alırım" diyen Beyhan hanım gelinine rest çekti.

Kaynak: atvKaynak: atv

Haftanın Kazananı Kim Oldu?

Bütün hafta topladığı puanlar ile final günü kazanan gelin Yeşim oldu.

Kaynak: atvKaynak: atv

"Nursel ile Mutfak Bahane" hafta içi her gün saat 14.00'te atv'de!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
AK Parti'nin Terörsüz Türkiye raporu Meclis'e sunuldu: 4 madde tek hedef! 15 bölüm 60 sayfa
Kasım Garipoğlu'nun evinden neler çıktı neler... Şoförü İsmail Ahmet Akçay gözaltında!
Borsa İstanbul
İzmit'te insansız hava aracı düştü! Ekipler inceleme başlattı
Uyuşturucu ticareti ve fuhşa teşvik operasyonu! Ezgi Eyüboğlu dahil 8 kişi gözaltında
ICRYPEX’in kurucusu Gökalp İçer için istenen ceza belli oldu! Kripto baronu yapay zeka ele verdi
Türk Telekom
Netanyahu Trump’a 4 seçenek sundu: İran saldırısının perde arkası! Medyayı nasıl yönlendirdiler?
Güllü'nün kızının İstanbul'a gidiş görüntüleri ortaya çıktı! Yurt dışına mı kaçıyordu?
Epstein sapkınlığı kan donduran “lolita” mesajlarında: Kızların fiyatları da yazıyor
Şüpheliler Müge Anlı’da yüzleşti! 4 yaşındaki Emine’yi üvey baba mı öldürdü?
Son dakika! 5 ilde 26 şirkete eş zamanlı kara para baskını: Çok sayıda mali müşavir yakalandı!
Berat Albayrak'ın hamlesi yabancı tekele son verdi Türkiye Sigorta rekor üstüne rekor kırdı!
Levent Gültekin'e adli kontrol ve yurt dışı yasağı! Geçmiş skandalı da hafızalarda
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan "Bahis" uyarısı: Geleceğimizi tehdit ediyor | "Hesaplara hemen el konulabilecek"
FETÖ elebaşının yeğeni Yasir Gülen yakalandı
Uyuşturucu operasyonları Diyanet'in de gündeminde: Cuma hutbesinde gençlere çağrı
Asgari ücret zammında üçüncü toplantı ne zaman? Yüzde 14'lük enflasyon farkı masada: İşte zam senaryoları
Galatasaray'da hedef Griezmann!
Tedesco'dan Oosterwolde raporu!