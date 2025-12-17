Sahipsizler Dizisinde İntikam Çanları: Kadroya Bomba Transfer

Sahipsizler , bu kez sessiz sedasız değil, adeta yer yerinden oynayacak bir hamleyle geliyor. Reyting listelerindeki yerini sağlamlaştırmak isteyen yapım, hikayeye dahil ettiği yeni karakterle sadece kadrosunu değil, tüm dengeleri de baştan aşağı yenilemeye hazırlanıyor.

Fotoğraflar: Instagram

İntikam İçin Gelen Yeni Yüz: Hivda Ziza Alp

Dizinin sadık izleyici kitlesini heyecanlandıran bu transferin ismi Hivda Ziza Alp oldu. Başarılı oyuncu, dizide dengeleri altüst edecek Gülsüm karakterine hayat verecek. Gülsüm'ün gelişi sıradan bir karakter katılımı değil, doğrudan bir hesaplaşmanın başlangıcı olarak nitelendiriliyor. 🎬

Gülsüm Karakterinin Gizemli Planı Nedir

Diziye yeni bir soluk getirecek olan Gülsüm karakteri, geçmişin hesabını sormak için yola çıkıyor. İşte karakterin hikayedeki kilit noktaları: