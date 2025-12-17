PODCAST CANLI YAYIN

Sahipsizler Dizisinde İntikam Çanları: Kadroya Bomba Transfer

Sahipsizler dizisi, hikayeyi hareketlendirecek dev bir hamleyle gündeme oturdu. Başrollerinde Hazal Subaşı ve Burak Berkay Akgül gibi başarılı isimlerin yer aldığı yapım, ikinci sezonunda reyting rekabetinde elini güçlendirmek istiyor.

Sahipsizler Dizisinde İntikam Çanları: Kadroya Bomba Transfer

Sahipsizler, bu kez sessiz sedasız değil, adeta yer yerinden oynayacak bir hamleyle geliyor. Reyting listelerindeki yerini sağlamlaştırmak isteyen yapım, hikayeye dahil ettiği yeni karakterle sadece kadrosunu değil, tüm dengeleri de baştan aşağı yenilemeye hazırlanıyor.

İntikam İçin Gelen Yeni Yüz: Hivda Ziza Alp

Dizinin sadık izleyici kitlesini heyecanlandıran bu transferin ismi Hivda Ziza Alp oldu. Başarılı oyuncu, dizide dengeleri altüst edecek Gülsüm karakterine hayat verecek. Gülsüm'ün gelişi sıradan bir karakter katılımı değil, doğrudan bir hesaplaşmanın başlangıcı olarak nitelendiriliyor. 🎬

Gülsüm Karakterinin Gizemli Planı Nedir

Diziye yeni bir soluk getirecek olan Gülsüm karakteri, geçmişin hesabını sormak için yola çıkıyor. İşte karakterin hikayedeki kilit noktaları:

  • Hedefteki İsim Devran: Gülsüm, doğrudan Devran karakterinden intikam almak amacıyla hikayeye giriş yapıyor. ⚔️

  • Gizli Kimlik: Amacına ulaşmak için Devran'ın sahibi olduğu otelde "hizmetçi" olarak işe başlıyor. 🧹

  • Stratejik Hamleler: Kimliğini gizleyerek en yakın mesafeye kadar sızan Gülsüm'ün, Devran'ın hangi sırlarını ortaya çıkaracağı merak konusu.

Sahipsizler Reytinglerde Çıkış Arıyor

İki sezondur ekran yolculuğuna devam eden Sahipsizler, son dönemde yaşanan reyting dalgalanmalarını bu tarz güçlü senaryo hamleleriyle aşmayı hedefliyor. İzleyiciler, intikam temalı bu yeni hikaye örgüsünün diziye taze bir kan getireceğini düşünüyor. Özellikle Gülsüm ve Devran arasındaki gerilimin, sosyal medyada da büyük ses getirmesi bekleniyor.

Hivda Ziza Alp Kimdir

Dizi dünyasının tanınan yüzlerinden biri olan Hivda Ziza Alp, daha önce yer aldığı projelerdeki güçlü oyunculuğuyla dikkat çekmişti. Sahipsizler kadrosuna katılması, oyuncunun hayranları tarafından sevinçle karşılandı. Gülsüm karakterinin soğukkanlı ve planlı yapısının Alp'in performansı ile nasıl birleşeceği şimdiden merakla bekleniyor.

