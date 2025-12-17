En uzun geceye sayılı gün kaldı! 21 Aralık tarihinde ne oluyor?

Kuzey Yarımküre için kış mevsiminin resmi başlangıcı kabul edilen 21 Aralık kış gündönümü hakkında bilmeniz gereken tüm detayları bir araya getirdik.
Her yıl merakla beklenen 21 Aralık tarihi, bilimsel olarak kış gündönümü adıyla bilinir. Bu özel tarihte Güneş ışınları Güney Yarımküre'de bulunan Oğlak Dönencesi üzerine dik açıyla düşer. Bu olay Kuzey Yarımküre'de yaşayan bizler için Güneş'in yıl boyunca gökyüzünde en alçak açıyla görüldüğü anı temsil eder. Bu tarih aynı zamanda kış mevsiminin astronomik olarak başlangıcı sayılır.
Türkiye'nin de içinde bulunduğu Kuzey Yarımküre için bu tarih oldukça önemlidir. Kış gündönümü yaşanırken doğa ve gökyüzü olaylarında belirgin değişiklikler gözlemlenir.
Kış Mevsimi Başlar: Takvimler 21 Aralık tarihini gösterdiğinde Kuzey Yarımküre'de kış, Güney Yarımküre'de ise yaz mevsimi başlar.
En Uzun Gece Yaşanır: Yılın en kısa gündüzü ve en uzun gecesi bu tarihte gerçekleşir.
Gölgeler Uzar: Güneş ışınlarının geliş açısı küçüldüğü için öğle saatlerinde cisimlerin gölge boyu yılın en uzun seviyesine ulaşır.
Kutup Gecesi: Kuzey Kutup Dairesi ve çevresinde güneş hiç doğmaz ve 24 saat süren karanlık yaşanır.
Bu yıl kış gündönümü hafta sonuna denk geliyor. 2025 yılında en uzun gece 21 Aralık Pazar günü yaşanacak. Pazar gününü Pazartesi gününe bağlayan gece, Türkiye genelinde yılın en uzun karanlık süresi kaydedilecek.
Karanlık kış gecelerinden sıkılanlar için güzel haber 21 Aralık sonrasında geliyor. Bu tarih aslında bir dönüm noktası niteliğindedir. 21 Aralık gecesi en uzun seviyeye ulaştıktan sonra, 22 Aralık Pazartesi gününden itibaren gündüzler yavaş yavaş uzamaya başlayacak.
Gündüzlerin uzaması ve gecelerin kısalması süreci, ilkbahar ekinoksunun yaşanacağı 21 Mart tarihine kadar devam edecek. İlk günlerde bu değişim çok fark edilmese de, ilerleyen haftalarda güneşin daha erken doğup daha geç battığı net bir şekilde hissedilecek.
21 Aralık tarihinde gece ve gündüz süreleri ülkenin her yerinde aynı değildir. Kuzeye gidildikçe gece süresi artar. Bu nedenle Türkiye'nin en kuzey ucu olan Sinop ilimizde en uzun gece yaşanırken, en güneyde bulunan Hatay ilimizde gece süresi kuzeye göre daha kısa olacaktır.