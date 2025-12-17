En uzun geceye sayılı gün kaldı! 21 Aralık tarihinde ne oluyor?

Kuzey Yarımküre için kış mevsiminin resmi başlangıcı kabul edilen 21 Aralık kış gündönümü hakkında bilmeniz gereken tüm detayları bir araya getirdik.

21 ARALIK KIŞ GÜNDÖNÜMÜ NEDİR?

Her yıl merakla beklenen 21 Aralık tarihi, bilimsel olarak kış gündönümü adıyla bilinir. Bu özel tarihte Güneş ışınları Güney Yarımküre'de bulunan Oğlak Dönencesi üzerine dik açıyla düşer. Bu olay Kuzey Yarımküre'de yaşayan bizler için Güneş'in yıl boyunca gökyüzünde en alçak açıyla görüldüğü anı temsil eder. Bu tarih aynı zamanda kış mevsiminin astronomik olarak başlangıcı sayılır.

21 ARALIK TARİHİNDE NELER OLUR?

Türkiye'nin de içinde bulunduğu Kuzey Yarımküre için bu tarih oldukça önemlidir. Kış gündönümü yaşanırken doğa ve gökyüzü olaylarında belirgin değişiklikler gözlemlenir.