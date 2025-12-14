Oktay Kaynarca'nın sunduğu programda soruları doğru yanıtlayan yarışmacı, 5 milyon TL'lik büyük ödüle giden yolda emin adımlarla ilerledi.

Kıta sahanlığı sözlük tanımına göre kıyıların kaç metre derinliğe kadar olan kısımlarına denir?

A- 50

B- 200

C- 500

D- 1000

CEVAP: B