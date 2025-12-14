Kıta sahanlığı sözlük tanımına göre kıyıların kaç metre derinliğe kadar olan kısımlarına denir?
ATV'nin ilgiyle takip edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, son bölümündeki başarılı yarışmacı performansıyla dikkatleri üzerine çekti.
Giriş Tarihi:
Oktay Kaynarca'nın sunduğu programda soruları doğru yanıtlayan yarışmacı, 5 milyon TL'lik büyük ödüle giden yolda emin adımlarla ilerledi.
Kıta sahanlığı sözlük tanımına göre kıyıların kaç metre derinliğe kadar olan kısımlarına denir?
A- 50
B- 200
C- 500
D- 1000
CEVAP: B