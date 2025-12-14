İstanbul ve İzmir'den sonra en yüksek müze ziyaretçi sayısı hangi ilde gerçekleşmiştir?
ATV'nin ilgiyle takip edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, son bölümündeki başarılı yarışmacı performansıyla dikkatleri üzerine çekti.
Oktay Kaynarca'nın sunduğu programda soruları doğru yanıtlayan yarışmacı, 5 milyon TL'lik büyük ödüle giden yolda emin adımlarla ilerledi.
A- NEVŞEHİR
B- ANKARA
C- ANTALYA
D- ESKİŞEHİR
CEVAP: A