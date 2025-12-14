Oktay Kaynarca'nın sunduğu programda soruları doğru yanıtlayan yarışmacı, 5 milyon TL'lik büyük ödüle giden yolda emin adımlarla ilerledi.

İstanbul ve İzmir'den sonra en yüksek müze ziyaretçi sayısı hangi ilde gerçekleşmiştir?

A- NEVŞEHİR

B- ANKARA

C- ANTALYA

D- ESKİŞEHİR

CEVAP: A