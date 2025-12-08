İddialı başlamıştı ama dayanamadı! O diziden final kararı

Bir süredir kulislerde konuşulan final iddiaları, ne yazık ki kesinlik kazandı ve iddialı yapım ekran macerasını beklenenden çok daha erken bir zamanda sonlandırdı.

Fotoğraflar: AA ÇARPINTI DİZİSİ RESMEN FİNAL YAPTI Uzun süredir beklenen cevap geldi: Evet, Çarpıntı dizisi resmen final yaptı. Yapım, 7 Aralık Pazar akşamı yayınlanan bölümüyle ekrana veda etti. Bilgi Detay Final Tarihi 7 Aralık Pazar Final Bölüm Numarası 13. Bölüm Başrol Oyuncuları Kerem Bürsin, Lizge Cömert, Deniz Çakır, Sibel Taşçıoğlu Dizinin sadece 13 bölüm süren kısa ömrü, Türk dizi sektöründeki acımasız reyting baskısını bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle Pazar günleri gibi izleyicinin pek çok farklı seçeneğe yöneldiği zorlu bir günde yayınlanması, Çarpıntı'nın kaderini erkenden belirledi.