İddialı başlamıştı ama dayanamadı! O diziden final kararı
Kerem Bürsin, Deniz Çakır ve Sibel Taşçıoğlu gibi usta isimleri genç kuşağın dikkat çeken yüzü Lizge Cömert ile buluşturan Çarpıntı dizisinin akıbeti, izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyordu.
Bir süredir kulislerde konuşulan final iddiaları, ne yazık ki kesinlik kazandı ve iddialı yapım ekran macerasını beklenenden çok daha erken bir zamanda sonlandırdı.
ÇARPINTI DİZİSİ RESMEN FİNAL YAPTI
Uzun süredir beklenen cevap geldi: Evet, Çarpıntı dizisi resmen final yaptı. Yapım, 7 Aralık Pazar akşamı yayınlanan bölümüyle ekrana veda etti.
|Bilgi
|Detay
|Final Tarihi
|7 Aralık Pazar
|Final Bölüm Numarası
|13. Bölüm
|Başrol Oyuncuları
|Kerem Bürsin, Lizge Cömert, Deniz Çakır, Sibel Taşçıoğlu
Dizinin sadece 13 bölüm süren kısa ömrü, Türk dizi sektöründeki acımasız reyting baskısını bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle Pazar günleri gibi izleyicinin pek çok farklı seçeneğe yöneldiği zorlu bir günde yayınlanması, Çarpıntı'nın kaderini erkenden belirledi.
DİZİYİ BİTİREN ASIL SEBEP
Çarpıntı dizisinin final yapmasının tek ve en önemli nedeni, reytinglerde beklenen başarının bir türlü yakalanamaması oldu. Kanal ve yapım şirketi, dizinin gidişatını yakından izliyordu ancak Kerem Bürsin gibi popüler bir oyuncunun varlığına rağmen izlenme oranları istenilen seviyeye ulaşamadı.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, dizinin final kararı almasında iki kritik faktör rol oynadı:
-
Düşük İzleyici İlgisi: Haftalık reyting listelerinde genel sıralamada ve özellikle reklam verenler için kritik öneme sahip olan AB ve ABC1 gruplarında istenen ilk 10 sıralamasına girememesi, yapımcıların beklentisini karşılayamadı.
-
Finansal Baskı: Başrol kadrosu ve prodüksiyon kalitesinin yüksek maliyetli olması, düşük reytinglerle birleşince dizinin "zarar etmesi" sonucunu doğurdu. Bir televizyon yapımının yüksek maliyetle çekilip, bu maliyeti karşılayacak reklam gelirini elde edememesi, sonun başlangıcı anlamına geliyor. Bu durum üzerine kanal ve yapım, daha fazla mali kayıp yaşamamak adına dizinin sonlandırılması yönünde ortak bir karar aldı.
PERDE ARKASI İDDİALARI: SET ORTAMI PARÇALANDI MI?
Final kararı alınmasının ardından dizinin set ortamına dair bazı iddialar da gündeme bomba gibi düştü. Özellikle final çekimlerinin gerçekleştiği son günlerde setin atmosferi oldukça gergindi.
-
Magazin kulislerinde, dizinin bitme kararıyla birlikte setin adeta "parçalandığı" yönünde sarsıcı haberler yayıldı.
-
En çarpıcı iddialardan biri ise, bazı oyuncuların sağlık sorunlarına rağmen, doktor raporlarına rağmen bile sete gelmek zorunda kaldığı yönündeydi. Bu durum, final sürecinin ne denli zorlayıcı ve yıpratıcı geçtiğini gözler önüne seriyor. Yoğun çalışma temposu ve belirsizlik, set ekibi üzerinde büyük bir baskı oluşturdu.