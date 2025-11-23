Varlığını gösteren kimse unutulmaz anlamına gelen atasözünde hangisi kaybolmaz? Çıngıraklı koyun, yılan..
ATV ekranlarının reyting rekortmeni yarışması Kim Milyoner Olmak İster, son bölümüyle izleyiciyi yine ekrana kilitledi.
Oktay Kaynarca'nın başarılı sunumuyla gerçekleşen yayında, iddialı bir yarışmacı 5 milyon TL'lik büyük ödüle giden yolda emin adımlarla ilerledi.
A- ÇINGIRAKLI KOYUN
B- ÇINGIRAKLI YILAN
C-ÇINGIRAKLI DEVE
D- ÇINGIRAKLI KÖPEK
CEVAP: C