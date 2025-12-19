AK Parti'nin 3 aşamalı Terörsüz Türkiye raporu Meclis'e sunuldu! Raporda neler var? 15 bölüm 60 sayfa
AK Parti'nin, Terörsüz Türkiye çalışmaları kapsamında hazırladığı raporu Başkan ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sundu. 3 aşamalı planın yer aldığı yaklaşık 15 bölüm ve 60 sayfadan oluşan rapor bugün TBMM Başkanlığına da iletildi.
AK Parti, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan Komisyon çalışmaları kapsamında hazırladığı raporu tamamladı.
15 BÖLÜM 60 SAYFALIK RAPOR: ÖNCE BAŞKAN'A SONRA TBMM'YE
Yaklaşık 15 bölüm ve 60 sayfadan oluşan rapor, Başkan Erdoğan'a sunuldu. Erdoğan'ın görüşlerini alan parti yetkilileri, bugün raporu TBMM Başkanlığına iletti.
Böylece komisyonda üyesi bulunan siyasi parti gruplarının tamamının komisyona raporları sunulmuş oldu.
AK Parti'nin raporu üç aşamalı yasal düzenleme süreci öngörüyor.
BİRİNCİ AŞAMA
Kamuoyunda 'Eve Dönüş' olarak bilinen, suça bulaşmamış terör örgütü mensupları ile ilgili yasal düzenleme yapılacak. Suça bulaşmayanlar 5 yıllık denetimli serbestlik ile salıverilecek. Bu kapsamda Türkiye sınırları dışında olanlar Türkiye'ye dönebilecek.
Özel bir rehabilitasyon programı üzerinde şimdilik durulmuyor. Ancak geri dönenlerden isteyenlere meslek edindirme kursu, eğitimlerinin tamamlanması gibi konularda her türlü destek verilecek.
Yurt dışındaki (Suriye, Irak gibi) terör örgütü mensupları hakkında güvenlik birimlerinde detaylı kayıtlar bulunuyor. Bunların yüzde 80'inin suça bulaşmadığı düşünülüyor.
İKİNCİ AŞAMA
Suça bulaşan terör örgütü mensupları ile ilgili düzenleme yapılması için Suriye'deki gelişmeler dikkate alınacak. "Örgütün fesih sürecinin tamamlandığı, silahların tamamen teslim edildiğinin" güvenlik birimlerince tescil edilmesi koşulu aranacak. Bundan sonra ikinci aşama başlayacak.
Yapılacak düzenleme infaz indirimi şeklinde olacak. Terör suçu işleyenlerin cezaları ve cezaevinde kalma süreleri Türk Ceza Kanunu (TCK) ve Terörle Mücadele Kanunu (TMK) kapsamında artırılıyor. Terör örgütü PKK ortadan kalkacağı için örgüt mensuplarının işledikleri suçlar terör suçu değil, adli suç gibi kabul edilecek.
Ceza ve infaz süreleri adli suçlara göre uygulanacak. Kök suçun dışındaki (adam öldürme, yaralama gibi) örgüt üyeliği, yardım yataklık, propaganda gibi suçlardan ise ceza almayacak. Bu düzenlemeler sonrası infaz süresi dolanlar cezaevinden çıkabilecek. Cezaevlerinde halen yaklaşık 4 bin 200 PKK/KCK mensubu bulunuyor.
ÜÇÜNCÜ AŞAMA
Terör örgütü yöneticileri ile ilgili adımlar atılacak. Bunların başka ülkelere gitmesi gibi konular üzerinde duruluyor.
AŞAMALI VE KONTROLLÜ GEÇİŞ
Terörsüz Türkiye sürecine Cumhur İttifakı'nın desteği tam. Süreç kısa vadeli değil; uzun soluklu, aşamalı ve kontrollü bir geçiş süreci olarak planlanıyor. Takvim'den Zübeyde Yalçın'ın haberine göre, sürecin yönetimi üç önemli ayak üzerine oturtulacak: "Şeffaflık, doğru aktörler, tutarlı söylem." Böylece sürecin hem daha sağlıklı ilerlemesi sağlanacak hem de kamuoyu desteği artırılacak.