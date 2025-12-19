PODCAST CANLI YAYIN

AK Parti'nin 3 aşamalı Terörsüz Türkiye raporu Meclis'e sunuldu! Raporda neler var? 15 bölüm 60 sayfa

AK Parti'nin, Terörsüz Türkiye çalışmaları kapsamında hazırladığı raporu Başkan ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sundu. 3 aşamalı planın yer aldığı yaklaşık 15 bölüm ve 60 sayfadan oluşan rapor bugün TBMM Başkanlığına da iletildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
AK Parti'nin 3 aşamalı Terörsüz Türkiye raporu Meclis'e sunuldu! Raporda neler var? 15 bölüm 60 sayfa

AK Parti'nin, TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmaları kapsamında hazırladığı rapor önce Başkan ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ardından TBMM'ye sunuldu.

AK Parti'nin süreç raporu Başkan Erdoğan'a sunuldu


AK Parti, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan Komisyon çalışmaları kapsamında hazırladığı raporu tamamladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)

15 BÖLÜM 60 SAYFALIK RAPOR: ÖNCE BAŞKAN'A SONRA TBMM'YE

Yaklaşık 15 bölüm ve 60 sayfadan oluşan rapor, Başkan Erdoğan'a sunuldu. Erdoğan'ın görüşlerini alan parti yetkilileri, bugün raporu TBMM Başkanlığına iletti.

AK Parti'nin 3 aşamalı Terörsüz Türkiye raporu Meclis'e sunuldu

Böylece komisyonda üyesi bulunan siyasi parti gruplarının tamamının komisyona raporları sunulmuş oldu.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu (AA)Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu (AA)

AK Parti'nin raporu üç aşamalı yasal düzenleme süreci öngörüyor.

BİRİNCİ AŞAMA

Kamuoyunda 'Eve Dönüş' olarak bilinen, suça bulaşmamış terör örgütü mensupları ile ilgili yasal düzenleme yapılacak. Suça bulaşmayanlar 5 yıllık denetimli serbestlik ile salıverilecek. Bu kapsamda Türkiye sınırları dışında olanlar Türkiye'ye dönebilecek.

Özel bir rehabilitasyon programı üzerinde şimdilik durulmuyor. Ancak geri dönenlerden isteyenlere meslek edindirme kursu, eğitimlerinin tamamlanması gibi konularda her türlü destek verilecek.

Yurt dışındaki (Suriye, Irak gibi) terör örgütü mensupları hakkında güvenlik birimlerinde detaylı kayıtlar bulunuyor. Bunların yüzde 80'inin suça bulaşmadığı düşünülüyor.

PKK silahları yaktı (Takvim.com.tr)PKK silahları yaktı (Takvim.com.tr)

İKİNCİ AŞAMA

Suça bulaşan terör örgütü mensupları ile ilgili düzenleme yapılması için Suriye'deki gelişmeler dikkate alınacak. "Örgütün fesih sürecinin tamamlandığı, silahların tamamen teslim edildiğinin" güvenlik birimlerince tescil edilmesi koşulu aranacak. Bundan sonra ikinci aşama başlayacak.

Yapılacak düzenleme infaz indirimi şeklinde olacak. Terör suçu işleyenlerin cezaları ve cezaevinde kalma süreleri Türk Ceza Kanunu (TCK) ve Terörle Mücadele Kanunu (TMK) kapsamında artırılıyor. Terör örgütü PKK ortadan kalkacağı için örgüt mensuplarının işledikleri suçlar terör suçu değil, adli suç gibi kabul edilecek.

Ceza ve infaz süreleri adli suçlara göre uygulanacak. Kök suçun dışındaki (adam öldürme, yaralama gibi) örgüt üyeliği, yardım yataklık, propaganda gibi suçlardan ise ceza almayacak. Bu düzenlemeler sonrası infaz süresi dolanlar cezaevinden çıkabilecek. Cezaevlerinde halen yaklaşık 4 bin 200 PKK/KCK mensubu bulunuyor.

ÜÇÜNCÜ AŞAMA

Terör örgütü yöneticileri ile ilgili adımlar atılacak. Bunların başka ülkelere gitmesi gibi konular üzerinde duruluyor.

PKK silahları yaktı (Takvim.com.tr)PKK silahları yaktı (Takvim.com.tr)

AŞAMALI VE KONTROLLÜ GEÇİŞ

Terörsüz Türkiye sürecine Cumhur İttifakı'nın desteği tam. Süreç kısa vadeli değil; uzun soluklu, aşamalı ve kontrollü bir geçiş süreci olarak planlanıyor. Takvim'den Zübeyde Yalçın'ın haberine göre, sürecin yönetimi üç önemli ayak üzerine oturtulacak: "Şeffaflık, doğru aktörler, tutarlı söylem." Böylece sürecin hem daha sağlıklı ilerlemesi sağlanacak hem de kamuoyu desteği artırılacak.

AK Parti - İmralı Heyeti görüşmesinin tarihi belli oldu! Pervin Buldan Başkan Erdoğandan randevu istedi: Önce Beştepe sonra İmralıAK Parti - İmralı Heyeti görüşmesinin tarihi belli oldu! Pervin Buldan Başkan Erdoğandan randevu istedi: Önce Beştepe sonra İmralı

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
AK Parti'nin 3 aşamalı Terörsüz Türkiye raporu Meclis'e sunuldu! Raporda neler var? 15 bölüm 60 sayfa
Son dakika! 5 ilde 26 şirkete eş zamanlı kara para baskını: Çok sayıda mali müşavir yakalandı!
Borsa İstanbul
Levent Gültekin'e adli kontrol ve yurt dışı yasağı! Geçmiş skandalı da hafızalarda
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan "Bahis" uyarısı: Geleceğimizi tehdit ediyor | "Hesaplara hemen el konulabilecek"
Son dakika! FETÖ elebaşının yeğeni Yasir Gülen yakalandı
Türk Telekom
Uyuşturucu operasyonu sonrası iki farklı paylaşım! Şeyma Subaşı'nın Kur'an-ı Kerim paylaşımına tepki yağdı
Uyuşturucu operasyonları Diyanet'in de gündeminde: Cuma hutbesinde gençlere çağrı
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu aldığı torbacıların kod isimleri ve numaraları ortaya çıktı!
Koğuşta Tuğyan Ülkem Gülter'e protesto! Yüksek sesle Güllü'nün şarkılarını çaldılar
Asgari ücret zammında üçüncü toplantı ne zaman? Yüzde 14'lük enflasyon farkı masada: İşte zam senaryoları
Karadeniz'deki doğal gaz keşifleri ekonomiye can suyu oldu!
Galatasaray'da hedef Griezmann!
Meteoroloji’den kritik uyarı: 19 Aralık’ta buzlanma, don ve sis alarmı! İl il hava durumu raporu
Tedesco'dan Oosterwolde raporu!
Kasım Garipoğlu'nun Boğaz’daki partisi: Telefon yasak uyuşturucu ve "grup" serbest! | 40. yaş partisinden görüntüler
"Esrar"engiz trafik! Mümine Senna Yıldız'ın evinde kimler uyuşturucu öğüttü? Giren-çıkan mercek altında
Şehit Yahya Sinwar’ın Özel Kalem Müdürü Takvim.com.tr’ye konuştu: Türk askerini Gazze’de istiyoruz
atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak! A.B.İ.’den ilk teaser yayınlandı