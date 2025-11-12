Kuruluş Osman üçüncü bölümüyle nefes kesecek!

atv'nin efsane dizisi "Kuruluş Orhan"ın yeni bölüm tanıtımları güçlü sahneler ve çarpıcı diyaloglarla merakı artırdı. Dizinin bugün yayınlanacak üçüncü bölüm konusu kısaca şöyle; Bizans, İlhanlı ve Türkmen Beylikleri, Bursa için birlik olur. Orhan Bey bu birliği bozmak için sulh etmek gerektiğini savunurken, Şahinşah ise düşman Osman Bey'in hastalığını fırsat bilmeden tez vakitte Bursa'ya saldırılması gerektiğini söyler. Toyda farklı cephelerde savaş fikrinin yükselmesi üzerine öfkelenen Orhan Bey, hepiniz hatada birlik olmuşsunuz diyerek masaya yumruğunu vurur. Toyda "el mi yaman bey mi yaman'' deyip son sözünü söyleyen Orhan Bey, nasıl bir yol izleyecektir? Düşman, kervanın başında Osman'ın kızı Fatma Hatun'un olduğunu bilmektedir. Kardeşinin ve babasının intikam ateşiyle tutuşan Flavius, Orhan'ın kardeşini canlı istediğini söylemektedir. Fatma Hatun, Flavius'un eline mi geçecek?

KILIÇLAR ÇARPIŞACAK

Kendi bildiği yoldan asla vazgeçmeyen Orhan Bey, Flavius ile karşı karşıya gelir. Orhan Bey'in Flavius'un karşısına çıkmasındaki asıl sebep nedir? Kılıçların çarpıştığı bu yüzleşmede Orhan Bey, emeline ulaşabilecek midir?