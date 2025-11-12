A.B.İ.’nin kısaltması açıklandı! Aile Bir İmtihandır seyirciyi ekran başına kilitleyecek

Yakında atv ekranında izleyiciyle buluşacak olan A.B.İ. dizisi, henüz başlamadan büyük merak uyandırdı. Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu 'nun başrolünde yer aldığı A.B.İ.'nin " Aile Bir İmtihandır" cümlesinin kısaltması olduğu ortaya çıktı. "İnsan ailesini seçemez" cümlesinden yola çıkan senaryo ekibi, izleyiciyi ekran başına kilitleyecek bir hikaye yazdı. Dizide İmirzalıoğlu'nun canlandırdığı Doğan, mafyatik ilişkiler örgüsü içinde yer alan ailesinin kendisine dayattığı yaşam tarzından uzaklaşmak için kendi yolunu çizmeye karar verecek. Gel gelelim, karanlık geçmişini bir anda silip atmak o kadar kolay olmayacak ve sonunda kendini geçmişiyle yüzleşirken bulacak. Biz de ekranların yeni fenomeniyle tanışmak için gün sayacağız.

Kenan İmirzalıoğlu (takvim.com.tr)

Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ şu ifadeleri kullandı:



Herkes Atv'nin yakında yayınlanacak yeni dizisi A.B.İ.'nin açılımını merak ediyor. Evet, dizide isim olarak kullanılan A.B.İ. bir kısaltma. "Büyük erkek kardeş" anlamı taşıdığı gibi aynı zamanda "Aile Bir İmtihandır" cümlesinin kısaltması.

'İNSAN AİLESİNİ SEÇEMEZ'

OGM Pictures adına Onur Güvenatam'ın yapımcılığını üstlendiği dizimin hikayesi "İnsan ailesini seçemez" gerçeğinden hareketle kaleme alınmış. Gerçekten de aile, kişinin karakterinden öte yaşam çizgisini de belirleyen bir olgu. Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melih Özyılmaz ve Melek Seven'in oluşturduğu senaryo ekibi de bu gerçeği eksen almış.