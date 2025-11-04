PODCAST CANLI YAYIN

Gönül Dağı’nda yeni sezon büyük sürprizle geliyor: Üç yeni kadın oyuncu için geri sayım başladı

TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı 6. sezonda sadece oyuncu kadrosundaki genişleme ile de dikkat çekiyor. Geçtiğimiz gün ortaya çıkan kulis bilgilerine göre diziye üç yeni kadın oyuncu birden dahil edilecek.

Giriş Tarihi:
Gönül Dağı’nda yeni sezon büyük sürprizle geliyor: Üç yeni kadın oyuncu için geri sayım başladı

Henüz isimler netleşmese de karakterlerin yol haritaları ve eşleşeceği partnerler belli oldu.

Fotoğraflar: TRTFotoğraflar: TRT

Üç kadın, üç farklı hayat: Nazar, Nazlı ve Nergis

Yeni sezon planlamasında karakterlerin eşleşme hatları da ortaya çıktı.

  • Nazar'ın Kadir'le

  • Nazlı'nın Selami'yle

  • Nergis'in Taylan'la eşleşeceği bilgisi öne çıkıyor.

Fotoğraflar: TRTFotoğraflar: TRT

Bu eşleşmeler, kırsal Anadolu yaşamının içinden gelen duygusal karşılaşmalar, kıskançlıklar, yeni tanışmalar, aile büyüklerinin devreye girmesi ve kasaba içi dengelerin değişmesini beraberinde getirecek. Özellikle yasak aşk, eski defterlerin açılması, ailelerin onay süreçleri ve geçmiş ilişkiler üzerinden doğacak gerilimler, ilerleyen bölümlerde dizinin duygusal tonunu belirleyecek.

6. sezonda senaryo yönü tamamen hareketleniyor

Gönül Dağı'nda bugüne kadar pek çok karakter veda etti, yeni karakterler eklendi ve küçük kasabanın duygusal dünyası sürekli dönüştü. Bu üç kadın karakter hamlesi, sezonun tam ortasında hikayeyi tazeleyen en güçlü adımlardan biri olarak görülüyor.

Cast seçimi için görüşmeler sürüyor

Karakterler belirlendi, ancak bu üç kadın oyuncuyu kimin canlandıracağı netleşmiş değil. Yapımın, rolün ihtiyacına göre hem genç yüzler hem tecrübeli isimler üzerinden seçenek değerlendirdiği aktarılıyor. Cast duyurularının ardı ardına yapılması beklentisi yüksek.

Kuruluş Orhan 2. bölümden ipuçları! Heyecan zirvede: Ortalık karışıyor!Kuruluş Orhan 2. bölümden ipuçları! Heyecan zirvede: Ortalık karışıyor!
Kuruluş Orhan 2. bölümden ipuçları! Heyecan zirvede: Ortalık karışıyor!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Cübbeye değil cübbenin altındakine bak! Kripto FETÖ’cü Cemil Çiçek'e daha ne kadar göz yumulacak? Tabelada CHP'li esasta maaile haşhaşi
MHP lideri Bahçeli'den "Selahattin Demirtaş" çıkışı | DEM Edirne yolcusu | Demirtaş'tan Bahçeli'ye teşekkür: Cumhurbaşkanı sürecin arkasındadır
Kuruluş Orhan
"Eko"sistemin kök hücresine giriliyor! Milyonluk para transferi dosyaya girdi: Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu'na ifade öncesi yurt dışı çıkış yasağı
TikTok çukuru yeni skandalla gündemde! "Reşit olmayanları intihara sürüklediği" şüphesiyle ön soruşturma
Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'nin Türkiye raporuna sert tepki: Taraflı ve mesnetsiz iddiaları reddediyoruz
Borsa İstanbul
Esra Erol'da 4 aylık evlilikte şüpheli ölüm! Batuhan'ın annesi eski gelinini suçladı: "Kimse oğlumu ipte görmemiş”
Özel üniversitede 28 Şubat hortlaması! Başörtülü öğrenci hocasının hakaretine uğradı: Temizlikçiye benziyorsun
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan şampiyonluk itirafı: Hata yaptık! Sergen Yalçın kalacak mı? Resmen duyurdu
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: Tümüyle siyasi tutarsızlık ve uydurma faaliyeti!
Eski ABD Başkanı Dick Cheney hayatını kaybetti! Irak'ın işgalinde parmağı vardı! Afganistan'da uğradığı saldırı...
Leman skandalında flaş gelişme! Hz. Muhammed'e hakaret Başkan Erdoğan'a ölüm tehdidi | Alçak karikatürist Dogan Pehlevan'a yeni iddianame şoku
Cumhur İttfakı'nda "çatlak" arayan kaos simsarları bozguna uğradı! Bahçeli, Beştepe ve AK Parti'den peş peşe açıklamalar
Ekrem İmamoğlu şüpheli Kemal Kılıçdaroğlu mağdur... CHP'nin şaibeli kurultaya ilişkin ceza davası ertelendi
Okan Buruk'tan sürpriz! İşte Galatasaray'ın Ajax maçı 11'i
Emekliye 4 aylık enflasyon zammı: Yeni oran TÜİK'ten geldi! SSK BAĞKUR'luya refah payıyla 19 bin TL kök maaş masada
Gözleri KaraDeniz’in Nermin’i Yonca Şahinbaş’ın 10 yıllık eşi bakın kim çıktı: EDHO hayranlarını şaşırtan isim!
Yılların acıması yok! Yeşilçam’ın yakışıklı prensi bakın şimdi ne halde! İşte Sertan Acar’ın son hali
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı: Komisyonun İmralıya gitmesi süreci güçlendirir | Cumhur İttifakı tam gaz devam!