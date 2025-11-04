Gönül Dağı’nda yeni sezon büyük sürprizle geliyor: Üç yeni kadın oyuncu için geri sayım başladı

6. sezonda senaryo yönü tamamen hareketleniyor

Gönül Dağı'nda bugüne kadar pek çok karakter veda etti, yeni karakterler eklendi ve küçük kasabanın duygusal dünyası sürekli dönüştü. Bu üç kadın karakter hamlesi, sezonun tam ortasında hikayeyi tazeleyen en güçlü adımlardan biri olarak görülüyor.