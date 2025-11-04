PODCAST CANLI YAYIN

Kuruluş Orhan 2. bölümden ipuçları! Heyecan zirvede: Ortalık karışıyor!

Sezona fırtına gibi giren Kuruluş Orhan, yayınlanacak ikinci bölümüyle de nefes kesecek. Dizinin yeni bölümünden yayınlanan tanıtımlar sosyal medyada gündem olurken, muhteşem bir bölümün de müjdesini verdi. Yeni bölüm, hem duygusal hem aksiyon dolu sahneleriyle izleyicileri bir kez daha ekranlara kilitleyecek. İşte Kuruluş Orhan 2. bölümden ipuçları...

Giriş Tarihi:
Kuruluş Orhan 2. bölümden ipuçları! Heyecan zirvede: Ortalık karışıyor!

Başrolünde Mert Yazıcıoğlu'nun yer aldığı Kuruluş Orhan'ın merakla beklenen yeni bölümüne dair detaylar ortaya çıktı.

Kaynak: atvKaynak: atv

KURULUŞ ORHAN 2. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Osman Bey Bursa muhasarasının komutanlığını Orhan Bey'den almış, yerine Şahinşah Bey'i komutan yapmıştır. Büyük bir zafer muştusu vermek için obaya dönen Orhan Bey hiç ummadığı bir haberle şoka uğrar. Osman Bey'le yüzleşen Orhan Bey "Ben Allah'tan gelene de razıyım, uğruna verdiğin kurban olmaya da'' diyerek pusatını teslim eder. Bu olanlardan sonra Alaeddin ve Orhan arasındaki ilişki nereye evrilecektir?

Kaynak: atvKaynak: atv

MALHUN HATUN TOYUN KARARINA TEPKİLİ

Nilüfer Hatun, Orhan'ın haksızlığa uğradığını düşünür. Toydan çıkan kararlar hatunlar arasında da yeni bir çatışmayı fitilleyecektir. Gonca ve Nilüfer karşı karşıya mı gelecektir? Malhun Hatun'un toy kararına tepkisi nelere sebep olacaktır?

Kaynak: atvKaynak: atv

ORHAN BEY BORAN'I DİRİ YA DA ÖLÜ BURSA'DAN ALABİLECEK Mİ?

Flavius intikam ateşiyle yanmaktadır. Kayılar ve Orhan'dan intikam almak için her şeyi yapacaktır. Orhan ise Bursa'da olan Boran'ı ölü ya da diri çekip alacaktır. Boran'ı almak için girdiği Bursa'da Flavius'la karşı karşıya kalırlar. İki ezeli düşmanın ölümüne hesaplaşması nasıl sonuçlanacaktır? Orhan Bey Boran'ı sağ salim kurtarıp Osman Bey'e götürebilecek midir?

Kaynak: atvKaynak: atv

İLHANLILAR UÇLARA GELİYOR

Uçlarda ise yepyeni bir tehlike çanları çalmaya başlar. İlhanlı valisi Temurtaş Noyan. Gelişiyle bütün dengeleri değiştirmek için harekete geçmiştir. Osman Bey'in yatağa düşmesine sebep olan Temurtaş'ın oyunu nereye varacaktır? Bir yandan Saroz'la işbirliğine giren Temurtaş öte yanda Şahinşah ve Alaeddin'i ağırlar. Orhan Bey bir yanda Bizans ve İlhanlı valisi öte yanda iç mücadelelere rağmen babasının Bursa düşünü gerçekleştirmek için nasıl hareket edecektir?

Kaynak: atvKaynak: atv

KURULUŞ ORHAN OYUNCU KADROSU

Mert Yazıcıoğlu (Orhan Bey), Mahassine Merabet (Nilüfer), Barış Falay (Şahinşah) Bennu Yıldırımlar (Malhun), Şükrü Özyıldız (Flavius), Burak Sergen (Tekfur Saroz), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Mehmet Ali Nuroğlu (Temurtaş), Faruk Aran (Alaeddin), Belgin Şimşek (Gonca), Can Atak (Kara Halil), Sevinç Kıranlı (Didar), Tevfik Erman Kutlu (Avcı Bey), Numan Çakır (Abdullah Bey),Özcan Varaylı (Sungur Bey), Onur Bay(Yiğit), İpek Arkan (Hafsa), Sena Mercan (Halime), Dinç Daymen (Dursun), Atakan Yarımdünya (Dumrul), İbrahim Cem Tek (Balaban), Tezhan Tezcan (Temirboğa), Turpal Tokayev (Turasan), Murat Boncuk (Aykurt), Mert İnce (Süleyman), Ersen Karagöz (Kasım), İrem Hergün (Esma), Sena Abay (Iraz), Erkan Bilben (Kanyumaz), Mert Türkoğlu (Şahinşah Alp), Mücahit Temizel (Mustafa) ve Cihan Ünal (Osman Bey)

Kaynak: atvKaynak: atv

Kuruluş Orhan, yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00'de atv'de!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı: Komisyonun İmralıya gitmesi süreci güçlendirir | Cumhur İttifakı tam gaz devam!
CHP'li İBB veri skandalında rapor ortaya çıktı: İstanbul'un anahtarını Hintlilere verdiler
Borsa İstanbul
MHP lideri Devlet Bahçeli'den "Selahattin Demirtaş" çıkışı: Tahliyesi hayırlara vesile olur
Ekrem İmamoğlu şüpheli Kemal Kılıçdaroğlu mağdur... CHP'nin şaibeli kurultaya ilişkin ceza davası ertelendi
Emekliye 4 aylık enflasyon zammı: Yeni oran TÜİK'ten geldi! SSK BAĞKUR'luya refah payıyla 19 bin TL kök maaş masada
D&R
DEM Parti 9. kez Öcalan'a gitti: Yazılı açıklama geldi | TAKVİM'den "İmralı" kronolojisi
Şener Üşümezsoy A Haber'de açıkladı: O bölgede de 6'lık deprem olabilir | Son depremlerin İstanbul ile ilgisi ne? Asıl risk hangi fayda?
Harper’s Bazaar Women Of The Year 2025 Ödülleri sahiplerini buldu! İşte yılın güçlü kadınları...
Meteoroloji'den İstanbul dahil 6 ile sağanak alarmı! Fırtına, pus, şimşek... Kuvvetli geliyor! Hava 4 derece soğuyacak
Memura emekliye 4 aylık enflasyon farkı: En düşük maaş için yeni oran geldi! Polis, kaymakam meslek meslek zam tablosu
Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Kazanan 86 milyon olacak
Reha Muhtar'ın ilk vukuatı değil! THY'nin Bodrum seferinde rezalet çıkardı
Şok derbi yenilgisi sonrasında Sergen Yalçın'ın Başkan Adalı'ya sözlerini Takvim açıklıyor: O kadar söyledim dinletemedim
Galatasaray iç sahada yenilmezliğini 24 maça çıkardı! Avrupa’da zirvede
Fransa’dan dikkat çeken rapor: Türkiye savunma sanayiinde zirveye koşuyor
Özlem Vural Gürzel’den CHP’lilere sert yanıt: “Kamu parasını yedirmediğim için bana düşman oldunuz”
Ölüler Çetesi çökertildi: 100 milyon liralık vurgun tapuda son buldu
CHP'li MBB'den 150 günlük işe 30 milyonluk ihale... Manisalılara faturası 24 saatte 200 bin TL | Kayıp 20 iPhone 17 nerede?