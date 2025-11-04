Kuruluş Orhan 2. bölümden ipuçları! Heyecan zirvede: Ortalık karışıyor!

Flavius intikam ateşiyle yanmaktadır. Kayılar ve Orhan'dan intikam almak için her şeyi yapacaktır. Orhan ise Bursa'da olan Boran'ı ölü ya da diri çekip alacaktır. Boran'ı almak için girdiği Bursa'da Flavius'la karşı karşıya kalırlar. İki ezeli düşmanın ölümüne hesaplaşması nasıl sonuçlanacaktır? Orhan Bey Boran'ı sağ salim kurtarıp Osman Bey'e götürebilecek midir?

Kaynak: atv

İLHANLILAR UÇLARA GELİYOR

Uçlarda ise yepyeni bir tehlike çanları çalmaya başlar. İlhanlı valisi Temurtaş Noyan. Gelişiyle bütün dengeleri değiştirmek için harekete geçmiştir. Osman Bey'in yatağa düşmesine sebep olan Temurtaş'ın oyunu nereye varacaktır? Bir yandan Saroz'la işbirliğine giren Temurtaş öte yanda Şahinşah ve Alaeddin'i ağırlar. Orhan Bey bir yanda Bizans ve İlhanlı valisi öte yanda iç mücadelelere rağmen babasının Bursa düşünü gerçekleştirmek için nasıl hareket edecektir?