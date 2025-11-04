Kuruluş Orhan 2. bölümden ipuçları! Heyecan zirvede: Ortalık karışıyor!

Kaynak: atv
ORHAN BEY BORAN'I DİRİ YA DA ÖLÜ BURSA'DAN ALABİLECEK Mİ?
Flavius intikam ateşiyle yanmaktadır. Kayılar ve Orhan'dan intikam almak için her şeyi yapacaktır. Orhan ise Bursa'da olan Boran'ı ölü ya da diri çekip alacaktır. Boran'ı almak için girdiği Bursa'da Flavius'la karşı karşıya kalırlar. İki ezeli düşmanın ölümüne hesaplaşması nasıl sonuçlanacaktır? Orhan Bey Boran'ı sağ salim kurtarıp Osman Bey'e götürebilecek midir?
İLHANLILAR UÇLARA GELİYOR
Uçlarda ise yepyeni bir tehlike çanları çalmaya başlar. İlhanlı valisi Temurtaş Noyan. Gelişiyle bütün dengeleri değiştirmek için harekete geçmiştir. Osman Bey'in yatağa düşmesine sebep olan Temurtaş'ın oyunu nereye varacaktır? Bir yandan Saroz'la işbirliğine giren Temurtaş öte yanda Şahinşah ve Alaeddin'i ağırlar. Orhan Bey bir yanda Bizans ve İlhanlı valisi öte yanda iç mücadelelere rağmen babasının Bursa düşünü gerçekleştirmek için nasıl hareket edecektir?
KURULUŞ ORHAN OYUNCU KADROSU
Mert Yazıcıoğlu (Orhan Bey), Mahassine Merabet (Nilüfer), Barış Falay (Şahinşah) Bennu Yıldırımlar (Malhun), Şükrü Özyıldız (Flavius), Burak Sergen (Tekfur Saroz), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Mehmet Ali Nuroğlu (Temurtaş), Faruk Aran (Alaeddin), Belgin Şimşek (Gonca), Can Atak (Kara Halil), Sevinç Kıranlı (Didar), Tevfik Erman Kutlu (Avcı Bey), Numan Çakır (Abdullah Bey),Özcan Varaylı (Sungur Bey), Onur Bay(Yiğit), İpek Arkan (Hafsa), Sena Mercan (Halime), Dinç Daymen (Dursun), Atakan Yarımdünya (Dumrul), İbrahim Cem Tek (Balaban), Tezhan Tezcan (Temirboğa), Turpal Tokayev (Turasan), Murat Boncuk (Aykurt), Mert İnce (Süleyman), Ersen Karagöz (Kasım), İrem Hergün (Esma), Sena Abay (Iraz), Erkan Bilben (Kanyumaz), Mert Türkoğlu (Şahinşah Alp), Mücahit Temizel (Mustafa) ve Cihan Ünal (Osman Bey)
Kuruluş Orhan, yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00'de atv'de!