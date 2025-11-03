PODCAST CANLI YAYIN

Aynadaki Yabancı’da sırlar açığa çıkıyor

Aynadaki Yabancı, 5’inci bölümüyle de ekrana damga vurdu. Ortaya çıkan gerçekler ve duygusal anlar izleyiciyi derinden etkiledi.

Başrollerini Onur Tuna ile Simay Barlas'ın paylaştığı Aynadaki Yabancı izleyenleri ekrana kilitledi. Defne'nin geçmişiyle yüzleşmesi ve Emirhan'a adım adım yaklaşması, hikâyenin yönünü tamamen değiştirdi. Emirhan'ın şüpheleri her geçen gün artarken, Defne ve Barış arasındaki gerilim arttı. Öte yandan Emirhan, kardeşi Serhan ile eşinin ihanetiyle derinden sarsıldı. Bölümün finalinde Emirhan'ın Defne'nin gerçek kimliğini öğrenmesi ise izleyicinin merakını zirveye taşıdı.

Defne, gördüğü kabusun etkisinden kurtulmakta zorlanmasına rağmen Hanzade'yle yaptığı anlaşmaya uyarak hazırlanıp malikaneye gitti. Aile sofrasında Emirhan'a biraz daha yakınlaşan Defne, kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ancak Emirhan, Defne'nin geçmişiyle ilgili şüphe duymaya başladı ve onu gizlice araştırdı; fakat hiçbir sonuca ulaşamadı. Bu sırada Selim'in arabada "Ablama selam söyle!" sözleri annesi Müjgan'ı harekete geçirdi. Azra'nın yerini bildiğini düşünen Müjgan, Emirhan'dan onu bulmasını istedi. Çok geçmeden Emirhan, evde bulduğu "Karının yerini biliyorum." yazılı notla sarsıldı. Notun peşine düşen Emirhan, talep edilen fidyeyi ödedi. Ancak tüm bu oyunun arkasında, hiç beklemediği kardeşi Serhan ve eşi vardı.

