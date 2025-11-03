Aynadaki Yabancı’da sırlar açığa çıkıyor

Başrollerini Onur Tuna ile Simay Barlas'ın paylaştığı Aynadaki Yabancı izleyenleri ekrana kilitledi. Defne'nin geçmişiyle yüzleşmesi ve Emirhan'a adım adım yaklaşması, hikâyenin yönünü tamamen değiştirdi. Emirhan'ın şüpheleri her geçen gün artarken, Defne ve Barış arasındaki gerilim arttı. Öte yandan Emirhan, kardeşi Serhan ile eşinin ihanetiyle derinden sarsıldı. Bölümün finalinde Emirhan'ın Defne'nin gerçek kimliğini öğrenmesi ise izleyicinin merakını zirveye taşıdı.

EMİRHAN NOTUN PEŞİNDE



Defne, gördüğü kabusun etkisinden kurtulmakta zorlanmasına rağmen Hanzade'yle yaptığı anlaşmaya uyarak hazırlanıp malikaneye gitti. Aile sofrasında Emirhan'a biraz daha yakınlaşan Defne, kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ancak Emirhan, Defne'nin geçmişiyle ilgili şüphe duymaya başladı ve onu gizlice araştırdı; fakat hiçbir sonuca ulaşamadı. Bu sırada Selim'in arabada "Ablama selam söyle!" sözleri annesi Müjgan'ı harekete geçirdi. Azra'nın yerini bildiğini düşünen Müjgan, Emirhan'dan onu bulmasını istedi. Çok geçmeden Emirhan, evde bulduğu "Karının yerini biliyorum." yazılı notla sarsıldı. Notun peşine düşen Emirhan, talep edilen fidyeyi ödedi. Ancak tüm bu oyunun arkasında, hiç beklemediği kardeşi Serhan ve eşi vardı.