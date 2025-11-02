PODCAST CANLI YAYIN

3 Mayıs 1481’de vefat eden Fatih Sultan Mehmed’in vefat haberi, tarihi kayıtlara göre 19 Mayıs 1481’de Venedik’te elçilerce hangi ifadeyle duyurulmuştur?

ATV’nin uzun yıllardır sürdürdüğü Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde yine tansiyonu yükseltti. Oktay Kaynarca’nın sunduğu yarışmada 5 milyon TL’lik büyük ödüle yaklaşan yarışmacının karşısına çıkan soru hem stüdyoda hem de sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

3 Mayıs 1481’de vefat eden Fatih Sultan Mehmed’in vefat haberi, tarihi kayıtlara göre 19 Mayıs 1481’de Venedik’te elçilerce hangi ifadeyle duyurulmuştur?

Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta final sorusuna yaklaşan yarışmacısıyla gündeme oturdu. 5 milyon TL'lik ödüle uzanan yolculukta sorulan kritik soru, stüdyoda büyük bir sessizlik yaratırken sosyal medyada da dakikalar içinde gündem oldu.

ATV'nin uzun yıllardır sürdürdüğü Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde yine tansiyonu yükseltti. Oktay Kaynarca'nın sunduğu yarışmada 5 milyon TL'lik büyük ödüle yaklaşan yarışmacının karşısına çıkan soru hem stüdyoda hem de sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

A: Türklerin Babası son nefesini verdi
B: Konstantinopolis Fatihi gitti
C: Büyük Kartal öldü
D: Doğu'nun Kralı göçtü

CEVAP: C

