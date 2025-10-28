Kuruluş Orhan yeni dönemiyle ekranlara geliyor!

Yeni kadrosuyla atv'de yarın ekrana gelecek olan "Kuruluş Orhan" dizisi için dün Bozdağ Film Platoları'nda tam kadro basın toplantısı gerçekleştirdi. Mehmet Bozdağ, "12 yıldır ekranlardayız. Türkiye'de ve dünyada ilgiyle izlenen bir yapıma imza attık. 125 ülkede izlendi ve milyonlarca kitlesi oluştu. Şimdi yeni bir döneme geçme zamanı... Biz, 6 asırdır ayakta duran Osmanlı Devleti'nin kuruluş hikayesini anlatıyoruz" dedi.

EZBER BOZACAK!



Dizide 'Orhan Bey' karakterine hayat veren Mert Yazıcıoğlu, "Ekran serüvenimize başlıyoruz. Kaliteyi hiç bozmadan çok iyi şeyler yapmaya çalıştık. Umarım sizler de beğenirsiniz" ifadelerini kullandı. Cihan Ünal "Teklif gelince memnuniyetle kabul ettim. Çok güzel bir çalışma içinde olduk. Herkese teşekkür ediyorum" derken, Burak Sergen ise "Çok güzel ve çok ezber bozan bir iş oldu" şeklinde konuştu. Özyıldız, heyecanını şu sözlerle dile getirdi, "Sette her şey ince elenip sık dokundu. Ve çok güzel bir iş çıktı. Bunu izlerken hissedeceksiniz."