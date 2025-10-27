3. sezon sürprizi: Gassal’ın kadrosuna dahil olan yıldız isim izleyiciyi heyecanlandırdı

Başarılı oyuncu Timuçin Esen 'in hikayeye nasıl bir karakterle giriş yapacağı şimdiden merak konusu haline geldi.

Fotoğraflar: Youtube

3. Sezon Sürprizi Ortaya Çıktı: Gassal'a Timuçin Esen Dokunuşu

TRT'nin dijital platformu tabii'de yayınlanan ve ilk iki sezonuyla geniş bir hayran kitlesi oluşturan Gassal dizisi, 3. sezon çekimlerini tamamladı. Ahmet Kural'ın başrolünü üstlendiği yapım, hem atmosferi hem de hikaye ilerleyişiyle izleyicileri ekrana bağlamayı sürdürürken yeni sezon fragmanı büyük bir sürprizi beraberinde getirdi.

Fenomen Kadroya Güçlü Takviye

Yayınlanan ilk görüntülerde başarılı oyuncu Timuçin Esen'in Gassal dünyasına dahil olduğu görüldü. Özellikle dram ve aksiyon türlerindeki performansıyla takdir toplayan Esen'in, nasıl bir karakterle hikayeye yön vereceği şimdiden büyük merak konusu oldu.