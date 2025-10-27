PODCAST CANLI YAYIN

3. sezon sürprizi: Gassal’ın kadrosuna dahil olan yıldız isim izleyiciyi heyecanlandırdı

TRT’nin dijital platformu tabii’de yayınlanan Gassal dizisinin 3. sezon fragmanı paylaşıldı. İlk iki sezonuyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan yapım, yeni sezon görüntülerinde kadroya sürpriz bir ismin dahil olmasıyla sosyal medyada gündem oldu.

Başarılı oyuncu Timuçin Esen'in hikayeye nasıl bir karakterle giriş yapacağı şimdiden merak konusu haline geldi.

3. Sezon Sürprizi Ortaya Çıktı: Gassal'a Timuçin Esen Dokunuşu

TRT'nin dijital platformu tabii'de yayınlanan ve ilk iki sezonuyla geniş bir hayran kitlesi oluşturan Gassal dizisi, 3. sezon çekimlerini tamamladı. Ahmet Kural'ın başrolünü üstlendiği yapım, hem atmosferi hem de hikaye ilerleyişiyle izleyicileri ekrana bağlamayı sürdürürken yeni sezon fragmanı büyük bir sürprizi beraberinde getirdi.

Fenomen Kadroya Güçlü Takviye

Yayınlanan ilk görüntülerde başarılı oyuncu Timuçin Esen'in Gassal dünyasına dahil olduğu görüldü. Özellikle dram ve aksiyon türlerindeki performansıyla takdir toplayan Esen'in, nasıl bir karakterle hikayeye yön vereceği şimdiden büyük merak konusu oldu.

Heyecanı Katlayacak Bir Sezon Geliyor

Dizinin müzikleri, karanlık atmosferi ve genişleyen karakter kadrosu sayesinde her sezon etki alanını genişleten Gassal, 3. sezonda da tempoyu artırmaya hazırlanıyor. Fragmanın ardından sosyal medyada da büyük yankı bulan yeni sezona dair beklentiler giderek yükseldi.

Yayın Tarihi Gizemini Koruyor

Tüm gözler tabii'den gelecek resmi duyuruda. Gassal tutkunları yeni sezonun yayın günü için sabırsızlıkla beklerken yapımdan henüz net bir tarih paylaşılmadı.

Gassal'ın yeni sezon aksiyonu ve Timuçin Esen'in sürpriz rolü, diziyi yeniden gündemin ilk sıralarına taşımayı başardı. İzleyiciler "Şimdi ne olacak?" sorusunun cevabını almak için yeni sezona kilitlenmiş durumda.

