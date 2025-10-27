3. sezon sürprizi: Gassal’ın kadrosuna dahil olan yıldız isim izleyiciyi heyecanlandırdı

Başarılı oyuncu Timuçin Esen'in hikayeye nasıl bir karakterle giriş yapacağı şimdiden merak konusu haline geldi.
3. Sezon Sürprizi Ortaya Çıktı: Gassal'a Timuçin Esen Dokunuşu
TRT'nin dijital platformu tabii'de yayınlanan ve ilk iki sezonuyla geniş bir hayran kitlesi oluşturan Gassal dizisi, 3. sezon çekimlerini tamamladı. Ahmet Kural'ın başrolünü üstlendiği yapım, hem atmosferi hem de hikaye ilerleyişiyle izleyicileri ekrana bağlamayı sürdürürken yeni sezon fragmanı büyük bir sürprizi beraberinde getirdi.
Fenomen Kadroya Güçlü Takviye
Yayınlanan ilk görüntülerde başarılı oyuncu Timuçin Esen'in Gassal dünyasına dahil olduğu görüldü. Özellikle dram ve aksiyon türlerindeki performansıyla takdir toplayan Esen'in, nasıl bir karakterle hikayeye yön vereceği şimdiden büyük merak konusu oldu.
Heyecanı Katlayacak Bir Sezon Geliyor
Dizinin müzikleri, karanlık atmosferi ve genişleyen karakter kadrosu sayesinde her sezon etki alanını genişleten Gassal, 3. sezonda da tempoyu artırmaya hazırlanıyor. Fragmanın ardından sosyal medyada da büyük yankı bulan yeni sezona dair beklentiler giderek yükseldi.