Aynadaki yabancı yeni bölümüyle cumartesi saat 20.00'de atv'de! Taşlar yerinden oynadı

Aynadaki Yabancı'nın önceki akşam yayınlanan son bölümü izleyicileri yine ekrana kilitledi. Defne'nin (Azra) hapisten çıkıp daha kararlı bir şekilde yeniden ayaklarının üzerinde durması, sosyal medyada büyük beğeni topladı. Emirhan'ın bodrumdaki odaya adım atması, dizinin seyrini tamamen değiştirecek gelişmelerin habercisi oldu. Odaya neyle karşılaşacağını bilerek giren Emirhan, içeride gizemli bir kişiyi ziyaret etti.

SIRLAR AÇIĞA ÇIKIYOR



Bu sahne, Karaaslan Ailesi'nin uzun süredir gizlediği sırların gün yüzüne çıkacağına dair güçlü bir mesaj verdi ve dizinin gelecek bölümlerine dair merakı iyice artırdı. Defne, parmak izi meselesinden son anda Barış sayesinde kurtulurken; Hanzade ise Azra'yı bir planı karşılığında hapisten çıkardı. Defne ve Leyla arasındaki bağ güçlenirken, kızıyla olan geçmişini hatırlayamamanın verdiği vicdan azabı onu derinden sarstı.