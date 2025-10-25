Gönül Dağı dizisinin yeni bölüm fragmanının yayınlanmasıyla birlikte izleyiciler, "Gönül Dağı Veysel diziden ayrılıyor mu?" sorusuna yanıt arıyor. Peki Gönül Dağı Veysel diziden ayrılıyor mu? TRT 1 Gönül Dağı Veysel (Semih Ertürk) öldü mü?

(Kaynak: TRT 1) GÖNÜL DAĞI VEYSEL DİZİDEN AYRILIYOR MU? Gönül Dağı 190. bölüm fragmanı yayınlandı. Taner'in cezaevinden çıkışıyla kasabada yavaş yavaş hayat normale dönmeye başlarken, herkes onu karşılamak için bir araya geliyor. Ancak Cemile ile Veysel'in cephesinde gerginlik sürüyor. Fragmanda, Veysel'in ameliyat sonrası durumunun hala ciddi olduğu görülüyor. Bu da izleyicilerin aklına aynı soruyu getiriyor "Veysel diziden ayrılacak mı?" Gönül Dağı dizisi, 25 Ekim Cuma günü saat 20.00'de yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Bu akşam, merak edilen tüm soruların cevabı ortaya çıkacak.