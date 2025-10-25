PODCAST CANLI YAYIN

Gönül Dağı Veysel diziden ayrılıyor mu? TRT 1 Gönül Dağı Veysel (Semih Ertürk) öldü mü?

TRT 1’de yayınlanan Gönül Dağı dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Dizide canlandırdığı Veysel karakteriyle gündeme gelen Semih Ertürk diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyor. Seyirciler, “Gönül Dağı Veysel öldü mü, diziden ayrıldı mı?” sorularına yanıt arıyor. İşte 6 sezondur diziye devam eden Veysel karakterinin son durumu!

Gönül Dağı dizisinin yeni bölüm fragmanının yayınlanmasıyla birlikte izleyiciler, "Gönül Dağı Veysel diziden ayrılıyor mu?" sorusuna yanıt arıyor. Peki Gönül Dağı Veysel diziden ayrılıyor mu? TRT 1 Gönül Dağı Veysel (Semih Ertürk) öldü mü?

GÖNÜL DAĞI VEYSEL DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Gönül Dağı 190. bölüm fragmanı yayınlandı. Taner'in cezaevinden çıkışıyla kasabada yavaş yavaş hayat normale dönmeye başlarken, herkes onu karşılamak için bir araya geliyor. Ancak Cemile ile Veysel'in cephesinde gerginlik sürüyor. Fragmanda, Veysel'in ameliyat sonrası durumunun hala ciddi olduğu görülüyor. Bu da izleyicilerin aklına aynı soruyu getiriyor "Veysel diziden ayrılacak mı?"

Gönül Dağı dizisi, 25 Ekim Cuma günü saat 20.00'de yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Bu akşam, merak edilen tüm soruların cevabı ortaya çıkacak.

GÖNÜL DAĞI DİZİSİNDE SON BÖLÜM NELER OLDU?

Taner hapisteyken, Selma ailesine destek olabilmek için elinden geleni yapar ve güçlü görünmeye çalışır.

Bu sırada Veysel, Taner'i özgürlüğüne kavuşturabilecek ipuçlarını bulmak için harekete geçer. Kenan'la birlikte delillerin peşine düşen ikiliyi, beklenmedik gelişmeler ve zorlu engeller beklemektedir.

Kasabada ise Çetin'e karşı öfke büyür. Taner'in hapse girmesinde payı olduğu düşünülen Çetin, halkın tepkisiyle yüzleşmek zorunda kalır. Ancak karşısına hiç beklemediği biri çıkacaktır.

Diğer yandan Cemile, hastalığını Veysel'den gizlemeyi sürdürür.

GÖNÜL DAĞI DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Taner – Berk Atan

Veysel – Semih Ertürk

Ciritçi Abdullah – Yavuz Sepetçi

Ağıtçı Hüseyin – Erdal Cindoruk

Selami – Eser Eyüboğlu

Sefer – Ferdi Sancar

Cemile – Nazlı Pınar Kaya

Asuman – Hazal Çağlar

Dişçi Musa – Nuri Gökaşan

