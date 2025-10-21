PODCAST CANLI YAYIN

Reyting sonuçları açıklandı mı? Dünkü reyting sıralaması belli oldu mu, birinci kim? 20 Ekim reyting raporu

Reyting sıralaması en çok izlenen dizi ve yapımların hangileri olduğunu merak edenler tarafından arama motorlarında sıklıkla sorgulanıyor. Dizi, yarışma ve programların ekran yolculuğunu reyting sonuçları belirliyor. 20 Ekim 2025 Pazartesi günü birbirinden iddialı birçok yapım izleyici ile buluştu. Peki 20 Ekim reyting sonuçları belli oldu mu? Dünün reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu? TOTAL, AB ve ABC kategorilerinde sıralama nasıl?

Giriş Tarihi:
Reyting sonuçları açıklandı mı? Dünkü reyting sıralaması belli oldu mu, birinci kim? 20 Ekim reyting raporu

Reyting sonuçları, televizyon ekranlarında yayınlanan dizi, yarışma ve programların izlenme oranlarını ortaya koyuyor. Hangi yapımın daha çok izlendiğini merak eden izleyiciler, her gün olduğu gibi 20 Ekim 2025 Pazartesi gününe ait reyting listesini araştırıyor. Pazartesi akşamı birbirinden güçlü diziler ve popüler programlar ekrana geldi. İşte TOTAL, AB ve ABC1 kategorilerinde 20 Ekim 2025 reyting sıralamasına dair detaylar…

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

20 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı?

20 Ekim 2025 tarihli reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Sıralama belli olunca haberimizde yer alacaktır.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Geçtiğimiz haftanın sonuçları nasıldı? (13 Ekim 2025 Pazartesi)

TOTAL Kategorisi

  1. Uzak Şehir

  2. Uzak Şehir (Özet)

  3. Esra Erol'da

AB Kategorisi

  1. Uzak Şehir

  2. Uzak Şehir (Özet)

  3. Cennetin Çocukları

Taşacak Bu Deniz Eleni kim? Ava Yaman kimdir, kaç yaşında, nereli, oynadığı diziler neler?Taşacak Bu Deniz Eleni kim? Ava Yaman kimdir, kaç yaşında, nereli, oynadığı diziler neler?
Taşacak Bu Deniz Eleni kim? Ava Yaman kimdir, kaç yaşında, nereli, oynadığı diziler neler?

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
"Aziz İhsan Aktaş" iddianamesinde Ekrem İmamoğlu bombası! Rüşvet tezgahı nasıl kuruldu? Hangi CHP'liye kaç para verildi?
Başkan Erdoğan Körfez turuna çıktı! 3 günde Kuveyt, Katar ve Umman'a ziyaret
İdefix
Asgari ücret zammı için ilk toplantı bugün! Yüzde kaç artış yapılacak? İşte masadaki formüller
İddianameye TAKVİM ulaştı: Fondaşlara para akışı ve sahte imzalar! Örgüt lideri Aktaş İmamoğlu'nu fırsat bilip rotayı İBB'ye çevirdi
Mütefekkir Sadık Albayrak'tan D&R Rize Şimal'de imza günü
Türk Telekom
Balıkesir'de seri dehşet! Mustafa Emlik'in işlediği cinayetlerin perde arkasından kız meselesi çıktı
Çanlar Domenico Tedesco için çalıyor! Fenerbahçe'de İtalyan hoca koltuğunda hiç rahat değil
Yüzyılın "Konut" hamlesine geri sayım! Projeden kimler yaralanacak, ödeme koşulları nasıl olacak?
Emeklilik planını bu yıl yapan kazançlı çıkacak
CHP'li Ali Mahir Başarır'ın ahlaksız siyasetine soruşturma! AK Parti'den peş peşe tepkiler: "Hoşşt!"
Can Holding'e ikinci dalgada 11 şüpheli tutuklandı! Kenan Tekdağ ve mason Remzi Sanver listede: Kara paracıların "ağabeyi" yine dilini yuttu
Gazze'deki Türk bayrağı görüntüleri İsrail medyasını rahatsız etti! Başkan Erdoğan'ın sözlerini hedef aldılar: Tek bir Türk’ü dahi görmek istemiyorum
Partinin DNA'sı bozuldu! CHP'li Berhan Şimşek'ten çarpıcı açıklamalar: İmamoğlu Holding oldu! Silivri'nin posta güvercini Özel
CANLI ANLATIM | İsrail'den Refah'a hava saldırısı! Netanyahu ateşkesi ihlal ettiğini kabul etti: 153 ton bomba kullandık
Virginia Giuffre Epstein'ın fuhuş ağını ifşa etti Kraliyet Ailesi karıştı! 18 yaşın altındaki kızlarla seks partisi, bir de "başbakandan şiddet" iddiası
Paris'in göbeğinde 7 dakikalık paha biçilmez vurgun! Tacın düştüğü gün ne oldu? İşte Fransa'yı ayağa kaldıran tarihi soygunun hikayesi
Divan Oteller Genel Müdürü Murat Tomruk "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çekildi! Konu: İBB'deki yolsuzluk soruşturması
Türk Telekom, en yüksek 'Fiber İstasyon' oranıyla 5G çağının da öncüsü