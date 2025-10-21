Reyting sonuçları açıklandı mı? Dünkü reyting sıralaması belli oldu mu, birinci kim? 20 Ekim reyting raporu

Reyting sonuçları, televizyon ekranlarında yayınlanan dizi, yarışma ve programların izlenme oranlarını ortaya koyuyor. Hangi yapımın daha çok izlendiğini merak eden izleyiciler, her gün olduğu gibi 20 Ekim 2025 Pazartesi gününe ait reyting listesini araştırıyor. Pazartesi akşamı birbirinden güçlü diziler ve popüler programlar ekrana geldi. İşte TOTAL, AB ve ABC1 kategorilerinde 20 Ekim 2025 reyting sıralamasına dair detaylar…
20 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı?
20 Ekim 2025 tarihli reyting sonuçları henüz açıklanmadı.
Sıralama belli olunca haberimizde yer alacaktır.
Geçtiğimiz haftanın sonuçları nasıldı? (13 Ekim 2025 Pazartesi)
TOTAL Kategorisi
-
Uzak Şehir
-
Uzak Şehir (Özet)
-
Esra Erol'da
AB Kategorisi
-
Uzak Şehir
-
Uzak Şehir (Özet)
-
Cennetin Çocukları