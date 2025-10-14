Kadraj Galeri Kadraj İkon Taşacak Bu Deniz Eleni kim? Ava Yaman kimdir, kaç yaşında, nereli, oynadığı diziler neler?

Karadeniz'in hırçın tabiatında iki düşman ailenin hikayesini işleyen Taşacak Bu Deniz dizisi geçtiğimiz Cuma günü TRT ekranlarında ilk bölümüyle ekrana geldi. Dizide izleyicileri en çok etkileyen noktalardan biri Eleni'nin hikayesi oldu ve karakteri canlandıran oyuncu merak edildi. Peki Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si Ava Yaman kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ava Yaman'ın daha önce oynadığı diziler neler?

Giriş Tarihi: 14.10.2025 11:37
Karadeniz'in hırçın doğasında geçen ve iki düşman ailenin hikayesini konu alan "Taşacak Bu Deniz" dizisi, geçtiğimiz Cuma akşamı izleyiciyle buluştu. Yapımda en merak edilen karakterlerden biri Eleni oldu.

Ava Yaman kimdir?

2006 doğumlu olan Ava Yaman, 2025 yılı itibarıyla 19 yaşındadır.

Ava Yaman nereli?

Genç oyuncu, aslen İstanbulludur.

Ava Yaman hangi dizilerde oynadı?

  • Bir Derdim Var (2023) – Özge

  • Taşacak Bu Deniz (2025) – Eleni

Ava Yaman oyunculuğa ne zaman başladı?

Genç yaşta oyunculuk kariyerine adım atmış, 2023 yılında televizyon ekranında yer almaya başlamıştır.