Taşacak Bu Deniz Eleni kim? Ava Yaman kimdir, kaç yaşında, nereli, oynadığı diziler neler?
Karadeniz'in hırçın tabiatında iki düşman ailenin hikayesini işleyen Taşacak Bu Deniz dizisi geçtiğimiz Cuma günü TRT ekranlarında ilk bölümüyle ekrana geldi. Dizide izleyicileri en çok etkileyen noktalardan biri Eleni'nin hikayesi oldu ve karakteri canlandıran oyuncu merak edildi. Peki Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si Ava Yaman kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ava Yaman'ın daha önce oynadığı diziler neler?
Giriş Tarihi: 14.10.2025 11:37