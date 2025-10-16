Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde nefesler tutuldu. ATV'de yayımlanan yarışmada 50 bin TL barajını geçen yarışmacıya yöneltilen soru, seyirciler kadar sosyal medya kullanıcılarını da şaşkına çevirdi.



Temmuz 2025'te İstanbul'dan Seul'e gitmek üzere havalanan bir uçağın pilotu, bir yolcunun hangisini yapmasından dolayı Kazakistan üzerindeyken İstanbul'a geri dönüş kararı almıştır?

A- EŞİNİ HAVALİMANINDA UNUTMASI

B-UÇAĞIN DÜŞECEĞİNİ HİSSETTİĞİNİ SÖYLEMESİ

C- KOLTUK ARASINA POWERBANK DÜŞMESİ

D-HEKRESE KEBAP ISMARLAYACAĞINI SÖYLEMESİ

CEVAP: C