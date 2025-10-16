PODCAST CANLI YAYIN

Temmuz 2025'te İstanbul'dan Seul'e gitmek üzere havalanan bir uçağın pilotu, bir yolcunun hangisini yapmasından dolayı Kazakistan üzerindeyken İstanbul'a geri dönüş kararı almıştır?

ATV ekranlarının fenomen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, son bölümüyle yine sosyal medyanın gündemine oturdu. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla seyirci karşısına çıkan programda, 50 bin TL’lik baraj sorusunu aşan yarışmacıya yöneltilen yeni soru hem stüdyoda hem de ekran başında büyük heyecan yarattı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Temmuz 2025'te İstanbul'dan Seul'e gitmek üzere havalanan bir uçağın pilotu, bir yolcunun hangisini yapmasından dolayı Kazakistan üzerindeyken İstanbul'a geri dönüş kararı almıştır?

Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde nefesler tutuldu. ATV'de yayımlanan yarışmada 50 bin TL barajını geçen yarışmacıya yöneltilen soru, seyirciler kadar sosyal medya kullanıcılarını da şaşkına çevirdi.


Temmuz 2025'te İstanbul'dan Seul'e gitmek üzere havalanan bir uçağın pilotu, bir yolcunun hangisini yapmasından dolayı Kazakistan üzerindeyken İstanbul'a geri dönüş kararı almıştır?

A- EŞİNİ HAVALİMANINDA UNUTMASI

B-UÇAĞIN DÜŞECEĞİNİ HİSSETTİĞİNİ SÖYLEMESİ

C- KOLTUK ARASINA POWERBANK DÜŞMESİ

D-HEKRESE KEBAP ISMARLAYACAĞINI SÖYLEMESİ

CEVAP: C

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Paramount Hotel iddialarına kara para soruşturması: Kayyum atandı Cihan Ekşioğlu gözaltına alındı! Listede Sezgin Baran Korkmaz da var
Başkan Erdoğan talimatı verdi! Devlet Denetleme Kurulundan sahte e-İmza olayıyla ilgili inceleme
Türk Telekom
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar: Refah Sınır Kapısı muhtemelen pazar günü açılacak
Türkiye'de 5G dönemi başlıyor: Mobil internet hızı 10 kat artacak | İşte 10 soruda 5G hakkında merak edilenler
Trump, Putin’le görüştü: Zelenskiy buluşması öncesi dikkat çeken temas
Ankara yükseldi Atina karıştı: “Erdoğan garantör biz dekor olduk"
Domenico Tedesco transferde eski yıldızını Fenerbahçe'ye istedi!
Türkiye dünyada 2.sırada! Nadir Toprak Elementleri nerede kullanılıyor? "Berat Albayrak döneminde ciddi araştırma yapıldı"
ABD-İsrail-İran savaşı yeniden mi başlıyor? Trump Knesset’te B-2’lerle tehdit etti | Tahran-Moskova-Pekin hattında dikkat çeken sevkiyat
Kuzen Esad tutuklandı! Suriye'de Captagon çetesine operasyon
5G ihalesi tamamlandı! Hangi şirket kaç paket aldı? Ne zaman hizmete girecek?
Muharrem İnce'nin algısı boşa düştü! "Çöpten yiyecek toplayan adam" gerçeği ne çıktı
ABD'den düpedüz ırkçılık! Trump yönetiminden sadece beyazlara vize var
YENİ TORBA YASA YOLDA: Emekli maaş sistemi, ikramiye zammı, 7.200 prim indirimi, esnek çalışma... İşte 8 maddede reform paketi
Laleli'deki döviz bürolarına yapılan operasyondan CHP'nin şaibeli kurultayı çıktı!
İlim Yayma Cemiyeti 75 yaşında! Bilal Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı mesajı
CBS News röportajın tamamını yayımladı! Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan İsrail ve SDG hakkında flaş açıklamalar!
Unutulduğunu düşünmüştü... Yabancı Damat’ın Memik Dede’si Arif Erkin Güzelbeyoğlu’nun o sözleri yürekleri sızlattı
O artık minnoş Arda değil koskocaman bir genç! Aliye’nin çocuk yıldızı Ayberk Koçar’ın son hali şaşırttı