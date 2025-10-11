TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye 'de haftanın finalinde sezonun ilk kaşığını alan yarışmacı belli oldu. Peki MasterChef'te kim elendi, dün akşam elenen yarışmacı kimdir? MasterChef'te ilk kaşığı kim aldı?

(Kaynak: Sosyal Medya)

MasterChef'te ilk kaşığı kim aldı?

Eleme potasında yarışmacılar bu kez yaratıcılık oyununda alıç meyvesiyle en iyi tabağı hazırlamak için mücadele etti. Alıçla en başarılı tabağı ortaya koyan isim Sezer oldu. Şeflerin beğenisini kazanan Sezer'in tabağı, aynı zamanda 2025 sezonunun ilk kaşığı olarak seçildi.