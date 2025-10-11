PODCAST CANLI YAYIN

MasterChef’te kim elendi, dün akşam elenen yarışmacı kimdir? MasterChef’te ilk kaşığı kim aldı?

MasterChef Türkiye’de dün akşam haftanın finali yaşandı. Tv8 ekranlarında izleyicilerle buluşan yarışmanın son bölümünde hem büyük bir sevinç hem de hüzün yaşandı. 2025 sezonunun ilk kaşığı sahibini bulurken, bir yarışmacı ise MasterChef hayallerine veda etti. Peki MasterChef’te kim elendi?

TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye'de haftanın finalinde sezonun ilk kaşığını alan yarışmacı belli oldu. Peki MasterChef'te kim elendi, dün akşam elenen yarışmacı kimdir? MasterChef'te ilk kaşığı kim aldı?

MasterChef'te ilk kaşığı kim aldı?

Eleme potasında yarışmacılar bu kez yaratıcılık oyununda alıç meyvesiyle en iyi tabağı hazırlamak için mücadele etti. Alıçla en başarılı tabağı ortaya koyan isim Sezer oldu. Şeflerin beğenisini kazanan Sezer'in tabağı, aynı zamanda 2025 sezonunun ilk kaşığı olarak seçildi.

MasterChef'te kim elendi?

MasterChef Türkiye'de haftanın sonunda yarışmaya veda eden isim İhsan oldu.

Eleme potasında son dörde kalan İhsan, şeflerin değerlendirmesi sonucu MasterChef hayallerine bu hafta veda eden yarışmacı olarak açıklandı.

