Bennu Yıldırımlar'dan Malhun Hatun yorumu : Bütün kadınların örnek alacağı karakter!

Atv'nin yeni dizisi Kuruluş Orhan'da Malhun Hatun karakterine hayat verecek olan Bennu Yıldırımlar, “İlk Valide Sultan karakterini canlandırmak heyecan verici'' dedi...

Yakında atv ekranlarında başlayacak olan, yapımını Bozdağ Film'in gerçekleştirdiği Kuruluş dizisinin devamı olan Kuruluş Orhan; yeni hikayesi, yeni dünyası ve müthiş oyuncu kadrosuyla yayınlanmadan sezonun en çok konuşulan dizisi oldu. Bennu Yıldırımlar dizi ve hayat verdiği "Malhun Hatun" karakteri ile ilgili Bozdağ Film Youtube kanalına açıklamalarda bulundu. Başarılı oyuncu Bennu Yıldırımlar, hazırlık süreci ve projeye ilişkin duygularını paylaştı. Rolüne hazırlanırken geçtiği yoğun hazırlık sürecinden bahseden ünlü oyuncu, yeni sezonda heyecanın daha da artacağını vurguladı.

ÖZEL EĞİTİMLER ALDIM
Dizide Orhan Bey'in annesi ve tarihteki ilk valide sultan Malhun Hatun karakterini canlandıracak olan ünlü oyuncu Bennu Yıldırımlar, rolü için "Heyecan verici ve büyük bir keyifle altından kalkmaya çalışacağım" açıklamasıyla sözlerini sürdürürken karakterin kadınların örnek alabileceği bir karakter olduğunu vurguladı. Karakterle ilgili geçirdiği hazırlık sürecinin yoğunluğuyla ilgili de açıklamalar yapan deneyimli oyuncu, karakteri için kılıç eğitimi ve oba hayatına ilişkin eğitimler aldığını ifade etti.

'İLK DEFA KOYUN SAĞDIM'
Oyuncu ayrıca eğitim sürecinde yaşadığı farklı deneyimleri de aktardı. Özellikle ilk defa koyun sağdığı anı hiçbir zaman unutamayacağını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı: Uzun yıllardır setlerdeyim. Her biri ayrı bir deneyim.

