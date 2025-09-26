Yanlış anlama hayatını altüst etti! Gaziosmanpaşa’da başlayan kayıp hikayesi Müge Anlı’da mutlu sonla bitti!

İstanbul Gaziosmanpaşa 'da yaşayan Suriye uyruklu, yüzde 50 zihinsel engelli 62 yaşındaki Taha Abdulbari, 17 Eylül Çarşamba günü kayboldu. Oğlu Ahmad, babasını bulmak için stüdyoya geldi.

Olay günü, 8 yaşındaki torunu Muhammet ile dışarı çıkan Abdulbari, torununu yaklaşık 10 dakika mesafedeki bir tekstil atölyesine götürmek istedi. İddialara göre, torunu dedesinin elini bırakınca, Taha Abdulbari tekrar elini tutmak istedi. Ancak çevredeki kişiler durumu yanlış anlayarak torunun kaçırılmak istendiğini düşündü ve kalabalık dedeye müdahale ederek şiddet uyguladı.

Kaynak: atv

O sırada korkan 8 yaşındaki Muhammet, dedesini bırakıp babasının atölyesine koştu. Olayın şahitleri durumu babasına bildirirken, Ahmad babasını bulmak için Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gitti. Burada darp edildiği iddia edilen Abdulbari'nin fotoğrafları gösterildi.

Ahmad Abdulbari, babasını bulmak için her türlü girişimi sürdürdüklerini belirtirken, olayın aydınlatılması ve Taha Abdulbari'nin bir an önce bulunması için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına da başvurdu.