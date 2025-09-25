Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümü, yine milyonları ekran başına toplamayı başardı. Yarışmada 50 bin TL barajını geçen yarışmacıya sorulan soru, hem stüdyoda hem de izleyiciler arasında büyük merak uyandırdı.

Japonya'da evli ve çocuklu bir adam, 1997–2017 arası birlikte yaşadığı eşiyle tek kelime bile konuşmamış, çocuklarının ısrarıyla konuşmaya başlayınca konuşmama sebebi olarak eşi için hangisini söylemiştir?"

A: Çocuklarla ilgilenmesini kıskandığını

B: Annesinin elini öpmediğini

C: Sumo güreşi izlemediğini

D: Yemek yapmayı sevmediğini

CEVAP: A