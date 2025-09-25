PODCAST CANLI YAYIN

ATV’nin uzun soluklu yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, dün akşam yayınlanan bölümüyle büyük heyecan yarattı. Oktay Kaynarca’nın sunuculuğunu üstlendiği programda, 50 bin TL barajını aşmayı başaran yarışmacıya yöneltilen kritik soru stüdyoda gerilimi artırırdı.

Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümü, yine milyonları ekran başına toplamayı başardı. Yarışmada 50 bin TL barajını geçen yarışmacıya sorulan soru, hem stüdyoda hem de izleyiciler arasında büyük merak uyandırdı.

Japonya'da evli ve çocuklu bir adam, 1997–2017 arası birlikte yaşadığı eşiyle tek kelime bile konuşmamış, çocuklarının ısrarıyla konuşmaya başlayınca konuşmama sebebi olarak eşi için hangisini söylemiştir?"

A: Çocuklarla ilgilenmesini kıskandığını

B: Annesinin elini öpmediğini

C: Sumo güreşi izlemediğini

D: Yemek yapmayı sevmediğini

CEVAP: A

