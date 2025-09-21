Biz Bizede bu hafta müzik ve tiyatro dolu keyifli anlar!

SON DAKİKA
"Biz Bize"de bu hafta müzik ve tiyatro dolu keyifli anlar!

Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan’ın sunduğu programa Serkan Çağrı, Ece Ata ve “Aynı Çatı Altında” oyununun oyuncuları konuk oldu. Ece Ata, katıldığı uluslararası müzik yarışmasından dikkat çeken anıları paylaştı.

21 Eylül 2025
A Para ekranlarında Sinan Özedincik ile Merve Yurtyapan'ın sunumuyla yayınlanan 'Biz Bize', bu hafta klarnet virtüözü Serkan Çağrı ve şarkıcı Ece Ata ile 'Aynı Çatı Altında' adlı tiyatro oyununun oyuncuları Hüseyin Önder, Cevahir Önder, Sedef Şahin'i ağırladı. Katıldığı yarışmadan bahseden Ece Ata, "Eurovision'un Asya şarkı yarışmasına katıldım. Kırgızistan'da oldu. 28 ülke vardı. İki eleme yapıldı. İlk elemede uzun hava söyledim, herkes çok etkilendi. Ben uzun hava söylerken ağlayan birini gördüm" dedi.


Ata, kariyerine emin adımlarla devam ediyor.

