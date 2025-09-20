Kuruluş Orhan ne zaman başlayacak? Kuruluş Orhan oyuncuları kimler, dizi nerede çekiliyor?

ATV ekranlarında yayınlanacak olan Kuruluş Orhan , yeni sezon hazırlıklarını hızla sürdürüyor. Osman Bey'in oğlu Orhan Bey'in hayatını konu alan yapım, güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çekici hikayesiyle şimdiden izleyicilerin gündemine girdi.

(atv)

Kuruluş Orhan yayın tarihi açıklandı mı?

Kuruluş Orhan için okuma provaları tamamlandı ancak dizinin yayın günü henüz netleşmedi.

Açıklandığında haberimizde yer alacaktır.

Kuruluş Orhan oyuncu kadrosunda kimler var?

Yeni sezonda Orhan Bey karakterine Mert Yazıcıoğlu hayat verecek. Bunun yanı sıra Barış Falay, Bennu Yıldırımlar, Şükrü Özyıldız, Burak Sergen, Mahassine Merabet, Çağrı Şensoy, Faruk Aran, Belgin Şimşek, Yiğit Uçan, Sevinç Kıranlı, İpek Arkan, Sena Mercan, Tevfik Erman, Tezhan Tezcan, Murat Boncuk, Dinç Daymen, Can Atak, Atakan Yarımdünya, Onur Bay, İbrahim Cem Tek, Numan Çakır, Mert Türkoğlu, Özcan Varaylı, Mücahit Temizel ve Cihan Ünal gibi birçok deneyimli isim projede yer alacak.