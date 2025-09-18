Yayınlandığı her bölümle gündem olan Kim Milyoner Olmak İster, son bölümüyle sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu. 50 bin TL barajını geçen yarışmacıya sorulan kritik soru, stüdyoda heyecanı doruğa çıkarırken ekran başındaki izleyiciler de cevabı sabırsızlıkla bekledi.

Osmanlı Devleti'nde, İstanbul'da taşradan gelen nüfus defterlerinin temize çekilip muhafaza edilebilmesi için kurulmuş olan bölüme ne ad verilirdi?

A: Defter-i Umumi Odası

B: Kütük Odası

C: Ceride Odası

D: Sicil-i Kebir Odası

CEVAP: C