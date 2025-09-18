SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Aşk ve Gözyaşı dizisinde Meyra karakterine hayat verecek! Hande Erçel karakteri hakkında tüyo verdi

Güzel oyuncu Hande Erçel, yarın atv’de start verecek olan “Aşk ve Gözyaşı” dizisinde canlandıracağı ‘Meyra” karakterini anlattı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Eylül 2025
Aşk ve Gözyaşı dizisinde Meyra karakterine hayat verecek! Hande Erçel karakteri hakkında tüyo verdi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Sezonun en çok konuşulan dizilerinden "Aşk ve Gözyaşı" yarın akşam ilk bölümüyle atv'de izleyici karşısına çıkacak. O3 Medya ve Dass Yapım ortaklığında, ekranlara gelecek olan dizinin sevilen başrol oyuncusu Hande Erçel, canlandırdığı Meyra karakterinin bilinmeyenlerini Dizi TV'yle paylaştı.

Meyra'nın ne istediğini bilen ve özgüvenli bir karakter olduğuna dikkat çeken Erçel, rolünü şöyle tarif ediyor, "Meyra duygusal zırh taşıyan bir kadın... Adeta Demir Leydi diyebileceğimiz bir karakter. Ancak aynı zamanda da çok kırılgan ve bunu hep saklamak zorunda kalmış. Böyle yaşamayı öğrenmiş. Sadece anlaşılmayı istiyor ama zor anlaşılıyor; onun sınavı da bu olacak."

TÜYO VERDİ!
Ekipçe çok heyecanlı olduklarını belirten güzel oyuncu, Aşk ve Gözyaşı'na dair ise şu detayları verdi; "İzleyiciler hayatta her ilişkinin, sadece ikili ilişki değil, aile ilişkilerinin de ikinci bir şansı hak ettiğini düşünecekler. İlk günden beri tüm ekip aynı duyguyu hissediyoruz; sanki yeni bir projeye başlamamışız da çok uzun zamandır birlikte çalışıyor gibiyiz... Bunun ekrana da yansıyacağına inanıyorum."

"Aşk ve Gözyaşı" yarın akşam yeni bölümü ile saat 20.00'de atv'de...

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında sona gelindi! Ekosistemde son viraj | Bin sayfalık dev iddianame geliyor
MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam’da! Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü: Türkiye her türlü desteği vermeye hazır!
Borsa İstanbul
Başkan Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete’de! Yeni Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş oldu
Fenerbahçe - Alanyaspor maçı sonrası flaş sözler! O yıldızdan vazgeçmeli
Ocak ayıyla birlikte artacak! Çalışanlara yeni tazminat: Kıdemde tutarlar nasıl değişecek? Yeni tavan ne olacak?
Türk Telekom
Dünyaca ünlü profesörler ayakta alkışladı! Arda Çetinkaya ve Buket Atalay’ın projesi NASA’ya damga vurdu
Kadın istihdamına büyük destek! Uygulama başladı başvurana 157 bin 500 ödeniyor | İşte detaylar
ABD Merkez Bankası Fed faiz kararını açıkladı! 25 baz puan düşürüldü
Başkan Erdoğan’dan Netanyahu’ya Kudüs ayarı: Müslümanlar haklarında tek bir geri adım dahi atmayacak
Aşk ve Gözyaşı
Kanarya’ya soğuk duş! Fenerbahçe - Alanyaspor: 2-2 | MAÇ SONUCU
Fikret Orman ile ilişkisi tam gaz! Güzide Duran Tekrar evlenmek ister misiniz? sorusuna bakın ne tepki verdi
Charlie Kirk suikastında ABD’li gazeteci Tucker Carlson bombayı patlattı: Netanyahu’dan hoşlanmıyordu
AK Parti’den CHP’li Özgür Özel’in Bayrampaşa iftiralarına sert tepki: Bir müfteri olarak anılacak!
PKK elebaşı Duran Kalkan’dan Terörsüz Türkiye’ye sabotaj! İmralı şartı sundu komisyonu hedef aldı
Son dakika: Tutuklanan CHP’li Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı | Seçim tarihi belli oldu
Beşiktaş’ta Rafa Silva krizi! Yerine o yıldız adayı gelecek
Sıra Almanya’nın fethinde! Okan Buruk ilk 11’ini belirledi