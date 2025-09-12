SON DAKİKA
Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlıyor? ATV Kuruluş Osman 7. sezon 1. bölüm ne zaman yayınlanacak?

ATV’nin fenomen dizisi Kuruluş Osman, 7. sezonuyla ekrana dönmeye hazırlanıyor. Yeni yayın dönemine güçlü kadrosuyla giriş yapmayı hedefleyen diziye, genç oyuncu Mert Yazıcıoğlu başrol olarak dahil oldu. Peki Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte 7. sezon 1. bölüm tarihi...

Giriş Tarihi :03 Eylül 2025 , 21:23 Güncelleme Tarihi :12 Eylül 2025 , 15:06
Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlıyor? ATV Kuruluş Osman 7. sezon 1. bölüm ne zaman yayınlanacak?

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, 7. sezonuyla ekranlara dönmek için gün sayıyor. Yeni sezon kadrosuna sürpriz isimleri dahil eden yapım, izleyicilere yine aksiyon ve heyecan dolu bölümler vadediyor. Peki Kuruluş Osman hangi tarihte başlıyor? İşte yeni sezon tarihi...

Fotoğraflar: ATV, InstagramFotoğraflar: ATV, Instagram

📅 KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Bozdağ Film ya da ATV'den 7. sezon için resmi yayın tarihi henüz paylaşılmadı. Ancak geçmiş sezonların yayın takvimine bakıldığında yeni bölümlerin genellikle Ekim ayının ilk haftasında başladığı görülüyor. Bu da 7. sezon için Eylül sonu – Ekim 2025 beklentisini güçlendiriyor.

👥 Kadroda dikkat çeken isimler

  • Mert Yazıcıoğlu, yeni sezonda Orhan Bey karakterine hayat verecek. Bozdağ Film, "Osman Bey'in oğlu Orhan Bey'i Mert Yazıcıoğlu canlandıracaktır" açıklamasıyla transferi resmen duyurdu.

  • Şükrü Özyıldız ise dizide Bizans'ın korkusuz komutanı Vasilius karakterini canlandıracak. Bu transferle birlikte yeni sezonda Bizans cephesinin de güçleneceği öngörülüyor.

🕰 Yayın günü değişecek mi?

Dizinin 6 sezondur alışıldığı gibi Çarşamba akşamları ATV ekranlarında seyirciyle buluşması bekleniyor. Yayın günüyle ilgili herhangi bir değişiklik açıklanmadı.

