Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlıyor? ATV Kuruluş Osman 7. sezon 1. bölüm ne zaman yayınlanacak?

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, 7. sezonuyla ekranlara dönmek için gün sayıyor. Yeni sezon kadrosuna sürpriz isimleri dahil eden yapım, izleyicilere yine aksiyon ve heyecan dolu bölümler vadediyor. Peki Kuruluş Osman hangi tarihte başlıyor? İşte yeni sezon tarihi...
Fotoğraflar: ATV, Instagram
📅 KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON TARİHİ BELLİ OLDU MU?
Bozdağ Film ya da ATV'den 7. sezon için resmi yayın tarihi henüz paylaşılmadı. Ancak geçmiş sezonların yayın takvimine bakıldığında yeni bölümlerin genellikle Ekim ayının ilk haftasında başladığı görülüyor. Bu da 7. sezon için Eylül sonu – Ekim 2025 beklentisini güçlendiriyor.
👥 Kadroda dikkat çeken isimler
Mert Yazıcıoğlu, yeni sezonda Orhan Bey karakterine hayat verecek. Bozdağ Film, "Osman Bey'in oğlu Orhan Bey'i Mert Yazıcıoğlu canlandıracaktır" açıklamasıyla transferi resmen duyurdu.
Şükrü Özyıldız ise dizide Bizans'ın korkusuz komutanı Vasilius karakterini canlandıracak. Bu transferle birlikte yeni sezonda Bizans cephesinin de güçleneceği öngörülüyor.