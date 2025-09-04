Gönül Dağı 6. sezon tarihi açıklandı: İşte katılan yeni oyuncular ve yayın günü

Gönül Dağı 6. sezon için geri sayım başladı. Cumartesi akşamları yayınlanmaya devam edecek dizide, sürpriz karakterler ve nostaljik dönüşler yer alacak.

Gönül Dağı 6. Sezon Tarihi ve Yeni Oyuncular Belli Oldu!

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı, yeni sezon hazırlıklarını tamamladı. Bozkırın samimi atmosferini ekrana taşıyan yapım, 6. sezonuyla Eylül ayının ilk haftasında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. 14 Haziran'da yayınlanan 182. bölümle sezon finali yapan dizi, tatil arasının ardından yeniden sete çıktı. Her zamanki gibi cumartesi akşamları TRT 1 ekranlarında olacak.

🌟 Gönül Dağı Kadrosuna Katılan Yeni Oyuncular

Yeni sezonda dikkat çeken isimlerden biri, usta oyuncu Bülent Şakrak oldu. Şakrak, kasabanın güçlü ailelerinden birinin ferdi olan Taylan karakterine hayat verecek. Taylan, Süleyman Kaya'nın büyük oğlu olarak hikâyede önemli bir yere sahip olacak. Süleyman Kaya'nın diğer çocukları Çetin ve Leyla da yeni karakterler olarak izleyicinin karşısına çıkacak.

Öte yandan, Taner'in kuzeni Kadir de bu sezon kasaba hayatına dahil edilecek ve yeni hikâyelerin kapısını aralayacak.