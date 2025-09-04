SON DAKİKA
UZAK ŞEHİR 2. SEZON 1.BÖLÜM TARİHİ! Boran gerçekten öldü mü, geri mi dönüyor?

Uzak Şehir yeni sezonuyla ekrana dönmeye hazırlanıyor. Yayınlanan fragmanda Cihan ve Alya’nın Boran’ın mezarı başında karşılaştıkları sürpriz gelişme dikkat çekti. İzleyiciler şimdi “Boran gerçekten öldü mü, yoksa yaşıyor mu?” sorusunun yanıtını bekliyor.

03 Eylül 2025
Uzak Şehir 2. sezon için geri sayım başladı. 15 Eylül Pazartesi günü ekranlara gelecek yeni bölümlerde Alboralar cephesinde taşlar yeniden yerinden oynayacak.

📌 YENİ SEZON TARİHİ: 15 EYLÜL

Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir, yeni sezonuyla ekrana dönüyor. Dizinin ikinci sezonu 15 Eylül Pazartesi günü yayınlanacak. Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın başrollerinde olduğu yapım, kaldığı yerden izleyicileri yeniden ekrana kilitleyecek. Yeni sezonda "Alboralar" cephesinde büyük gelişmeler yaşanacak.

🎥 FRAGMANDAN İLK SAHNELER

Yayınlanan 2. sezon fragmanı, tansiyonu yükseltti. Cihan ve Alya'nın el ele Boran'ın mezarına gittikleri sahnede beklenmedik bir gelişme yaşanıyor. Mezara gelen bir kadın, orada yatanın Boran Albora değil kendi eşi olduğunu söylüyor. Bu sözler, izleyiciler arasında "Boran aslında ölmedi mi?" sorusunu gündeme taşıdı.

❓ BORAN YAŞIYOR MU?

Fragmanda verilen ipuçları, Boran'ın ölümünün kesin olmadığına işaret ediyor. Cihan ve Alya'nın bundan sonra nasıl bir yol izleyeceği, Boran'ın akıbeti ve Alboralar ailesindeki yeni dengeler yeni sezonun en çok merak edilen başlıkları olacak.

