Kayıp olarak aranıyordu! Müge Anlı programında ortaya çıktı | Kaçtığı kişi suç makinesi çıktı! Yayın ihbar kabul edildi

Sakarya’da 17 gün önce kaybolan 35 yaşındaki Merve Aydoğdu Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bulundu. Aydoğdu’nun Adapazarı’ndaki bit pazarında tanıştığı hurdacıyla kaçarak evlendiği öğrenildi. Merve ve evlendiğini söylediği Yılmaz ile ilgili canlı yayında şok eden ihbarlar yapıldı. Emniyet güçleri yayını ihbar kabul ederek harekete geçti.

Giriş Tarihi :11 Eylül 2025 , 11:19 Güncelleme Tarihi :11 Eylül 2025 , 11:28
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki Merve Aydoğdu, 25 Ağustos'ta evden ayrıldıktan sonra kaybolmuştu. Ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak genç kadına seslenmişti.

KAYIP MERVE 17. GÜNDE BULUNDU

Merve Aydoğdu, kayboluşunun 17. gününde televizyon programına telefonla bağlanarak bulunduğunu açıkladı. Aydoğdu, hurdacılık yapan Yılmaz isimli kişiyle evlendiğini söyledi.

AİLE İLK KEZ DUYDU

Merve'nin annesi Seniha Aydoğdu ve kuzeni Ahmet Oluş, programda genç kadına ulaşmanın sevincini yaşarken, aile çifti yanlarına davet ederek tanışmak istediklerini dile getirdi.

YAYINA İHBAR TELEFONLARI YAĞDI

Bugün canlı yayına katılan Merve ve Yılmaz'ın yaşadığı yeri ve Yılmaz'ın davranışlarını gören aile endişe duydular. Hurdacı olarak bilinen Yılmaz'ı tanıyan izleyiciler teker teker canlı yayına bağlandı. İzleyiciler Yılmaz hakkında cinsel istismardan kasten adam yaralamaya kadar birçok suçlama iddiasında bulundu. İddialar sonrası emniyet güçleri yayını ihbar kabul ederek harekete geçti. Bu iddiaların ardından jandarma ekipleri, Merve'nin rehin tutulduğu şüphe edilen eve giderek inceleme başlattı.

