Kayıp olarak aranıyordu! Müge Anlı programında ortaya çıktı | Kaçtığı kişi suç makinesi çıktı! Yayın ihbar kabul edildi (takvim foto arşiv)



AİLE İLK KEZ DUYDU



Merve'nin annesi Seniha Aydoğdu ve kuzeni Ahmet Oluş, programda genç kadına ulaşmanın sevincini yaşarken, aile çifti yanlarına davet ederek tanışmak istediklerini dile getirdi.



YAYINA İHBAR TELEFONLARI YAĞDI



Bugün canlı yayına katılan Merve ve Yılmaz'ın yaşadığı yeri ve Yılmaz'ın davranışlarını gören aile endişe duydular. Hurdacı olarak bilinen Yılmaz'ı tanıyan izleyiciler teker teker canlı yayına bağlandı. İzleyiciler Yılmaz hakkında cinsel istismardan kasten adam yaralamaya kadar birçok suçlama iddiasında bulundu. İddialar sonrası emniyet güçleri yayını ihbar kabul ederek harekete geçti. Bu iddiaların ardından jandarma ekipleri, Merve'nin rehin tutulduğu şüphe edilen eve giderek inceleme başlattı.