SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Birol Dovanbek'i babası mı öldürdü? Müge Anlı'da kan donduran cinayet! "Oda savaş alanına dönmüştü"

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Birol Dovanbek cinayetinde ortaya yeni detaylar çıktı. Türkiye’nin takip ettiği şüpheli ölümde 27 yaşındaki Birol Dovanbek, 12 Ağustos tarihinde babasıyla kaldığı otelde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, genç adamın eşi ve annesi soluğu Müge Anlı'da aldı. Anne ve eşinin suçladığı ve oğlunun cenazesine katılmayan şüpheli baba Cemal Dovanbek, canlı yayındaki çelişkili ifadeleriyle dikkat çekiyor. Öte yandan o gece otelde kalan akraba Mızrak Köse, baba ve oğlunun kaldığı odanın savaş alanına döndüğünü belirtti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :03 Eylül 2025 , 12:11 Güncelleme Tarihi :03 Eylül 2025 , 12:27
Birol Dovanbek’i babası mı öldürdü? Müge Anlı’da kan donduran cinayet! Oda savaş alanına dönmüştü

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen cinayet olayının detayları merak konusu oldu. 27 yaşındaki Birol Dovanbek 12 Ağustos'ta Zonguldak'ta babasıyla kaldığı otel odasında ölü bulundu. Özgül Dovanbek ve anne Birsel Çirkinköse iki çocukla birlikte soluğu Müge Anlı'da aldı. Müge Anlı'nın programına konuk olan anne ve eşin iddiasına göre, Birol Dovanbek babası Cemal Dovanbek tarafından öldürüldü. Olay günü Birol'un babasıyla birlikte otele gittiği, ertesi sabah ise yerde cansız bulunduğu aktarıldı. Anne Birsel Çirkinköse eski eşinin oğlunu öldürdüğü iddia etti ve yüzleşmek istedi.

Birol Dovanbek'i babası mı öldürdü? Müge Anlı'da kan donduran cinayet! ʺOda savaş alanına dönmüştüʺ (Kaynak:Atv)Birol Dovanbek'i babası mı öldürdü? Müge Anlı'da kan donduran cinayet! ʺOda savaş alanına dönmüştüʺ (Kaynak:Atv)

Canlı yayına katılan otelde o gece Bülent ve Cemal Dovanbek ile kalan Mızrak Köse isimli akraba olay gecesini anlattı. Olay gecesinde Cemal Dovanbek'in ağlama seslerine uyandığını söyleyen Mızrak odaya geldiğinde odanın savaş alanına döndüğünü anlattı. Köse, Bülent Dovanbek'in iki yatak arasında yerde yattığını belirtti. Öte yandan Bülent Dovanbek'in suratının mosmor olduğunu ifade etti.

Birol Dovanbek'i babası mı öldürdü? Müge Anlı'da kan donduran cinayet! ʺOda savaş alanına dönmüştüʺ (Kaynak:Atv)Birol Dovanbek'i babası mı öldürdü? Müge Anlı'da kan donduran cinayet! ʺOda savaş alanına dönmüştüʺ (Kaynak:Atv)


YÜZÜNDE DARP İZLERİ, DUVARDA KAN LEKESİ...

Bugün ise Birol Dovanbek'in ölümüyle ilgili Müge Anlı'dan önemli bir açıklama gelmişti. Anlı, 112 Acil servis ekiplerinin aktardığı bilgiyi şu ifadelerle paylaştı:

"17 Temmuz Perşembe günü otele gelen 112 Acil Servis ekiplerinin raporları bize ulaştı. Sabah saat 06:15 sıralarında otele vardık. Odaya girdiğimizde Birol vefat etmişti. Onu muayene eden tabip, ölüm katılığı oluştuğunu söyledi ve ölümü şüpheli buldu. Birol'un darp edildiği anlaşılıyordu. Odanın her tarafına haplar saçılmıştı. Babası yasaklı maddenin etkisi altında gibi duruyordu"

Birol Dovanbek'i babası mı öldürdü? Müge Anlı'da kan donduran cinayet! ʺOda savaş alanına dönmüştüʺ (Kaynak:Atv)Birol Dovanbek'i babası mı öldürdü? Müge Anlı'da kan donduran cinayet! ʺOda savaş alanına dönmüştüʺ (Kaynak:Atv)


Baba Cemal Dovanbek suçlamaları kabul etmeyerek şu ifadeleri kullandı:

"Ben kendimi ifade edemiyorum hatırlayamıyorum, ben kesinlikle böyle bir şey yapmadım aramızda şiddet olsa otelcinin de duyması lazım. Belki oğlum dışarı çıktı bilmiyorum. Ben sadece kalktığımda otelcinin bana öldüğünü söylediğini hatırlıyorum. Elim ayağım titriyordu. Benim aldığım ilaçlar çok ağır ilaçlardı"

Birol Dovanbek'i babası mı öldürdü? Müge Anlı'da kan donduran cinayet! ʺOda savaş alanına dönmüştüʺ (Kaynak:Atv)Birol Dovanbek'i babası mı öldürdü? Müge Anlı'da kan donduran cinayet! ʺOda savaş alanına dönmüştüʺ (Kaynak:Atv)


"ÖLÜM UYKUSUNA MI YATTINIZ"

Müge Anlı babanın çelişkili ifadeleri sonrası genç adamın kafasındaki kırıklara değindi. Bu kırığın düşme ile olmayacağını belirten Anlı şu ifadeleri kullandı:

" Birol ilk normaldi, sonra telefonla konuştu, sinirli olarak geldi kafatasındaki kırık yere düşmekle olmaz bir cisimle vurulmuş sizin oğlunuza biri vurmuş sizin oğlunuzun kafası içine çökmüş siz ölüm uykusuna mı yattınız"

Birol Dovanbek'i babası mı öldürdü? Müge Anlı'da kan donduran cinayet! ʺOda savaş alanına dönmüştüʺ (Kaynak:Atv)Birol Dovanbek'i babası mı öldürdü? Müge Anlı'da kan donduran cinayet! ʺOda savaş alanına dönmüştüʺ (Kaynak:Atv)


"ÇARPITARAK ZAMANI BİTİRMEYE ÇALIŞIYOR"

Anne Birsel Çirkinköse baba Cemal'in çelişkili ifadedeler verdiğini zamanı bitirmeye çalıştığını belirtti. Acılı anne gözyaşları içinde, "Benim oğlumu nasıl öldürdüğünü anlat evirip çevirip başka konulardan bahsediyor. Benim oğlumu nasıl öldürdüğünü anlatsın. Yıllardır söylüyordu ben senin ciğerini yakacağım diye yaktı benim ciğerimi. Ben yaşayan bir ölüyüm" dedi.

Birol Dovanbek'i babası mı öldürdü? Müge Anlı'da kan donduran cinayet! ʺOda savaş alanına dönmüştüʺ (Kaynak:Atv)Birol Dovanbek'i babası mı öldürdü? Müge Anlı'da kan donduran cinayet! ʺOda savaş alanına dönmüştüʺ (Kaynak:Atv)

"PANCAR GÖMMEDİN OĞLUNU GÖMDÜN"

Birol'un eşi Özgül Dovanbek babanın olayları çarptırdığını, Birol'u babasını öldürdüğünü ve darp izlerini neden açıklayamadığını belirterek, "Sen pancar gömmedin oğlunu gömdün" dedi.

Birol Dovanbek'i babası mı öldürdü? Müge Anlı'da kan donduran cinayet! ʺOda savaş alanına dönmüştüʺ (Kaynak:Atv)Birol Dovanbek'i babası mı öldürdü? Müge Anlı'da kan donduran cinayet! ʺOda savaş alanına dönmüştüʺ (Kaynak:Atv)

"KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİNİ DÜŞÜNDÜM"

Baba Cemal Dovanbek olay gecesi hayatını kaybeden oğlunun çok fazla ilaç aldığını oğlunun ağzının kenarlarından akan salyaları temizlediğini belirterek ilk öldüğünü duyduğunda aklına fazla ilaç nedeniyle kalp krizi geçirmiş olabileceği geldiğini söyledi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’li Gürsel Tekin A Haber’e konuştu: Hırsızlığımı arsızlığımı bulamayıp aidat konuşuyorlar
TÜİK açıkladı! İşte Ağustos ayı enflasyonu
Gözler şaibe davasında: Kemal Kılıçdaroğlu geri mi geliyor? İstanbul’un iptali kurultay davasını nasıl etkileyecek?
Şi Cinping’den Pekin’de gövde gösterisi! Putin ve Kim’i yanına aldı gizli silahlarını çıkardı | Trumptan tehdit
Zeytinyağından baharata pideden kıymaya! Bakanlık listeyi paylaştı: Ünlü marka yine hile yaptı
EMEKLİYE 2 AYLIK ZAM HESABI! TÜİK enflasyonu açıkladı maaş tahminleri değişti! SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zamlı maaşı ne kadar?
CHP’li Özel mahkemenin kararını tanımadı! Kayyum heyetinden Müjdat Gürbüz TAKVİM’e konuştu: Biz gelmesek 2. Baro’dan heyet gelecek
MEMUR MAAŞINA 2 AYLIK ENFLASYON FARKI! Zam hesapları değişti! Kim ne kadar alacak? Öğretmen, hemşire, polis, doktor...
Avcılar ve Beşiktaş’a bir dalga daha! İhaleler incelendi 7 gözaltı geldi | Kimler alındı?
Bugün yağmur var mı? 3 Eylül hava durumu raporu: MGM’den 13 ile sağanak ve fırtına uyarısı!
Beşiktaş atağa geçti! Ezeli rakipten çifte transfer
EMEKLİYE 28 BİN 500 TL PROMOSYON | En yüksek hangi banka veriyor? Banka promosyonunda yarış kızıştı
CHP’li Beykoz Belediyesi’ndeki yolsuzluk davasında 2. gün! Savunmalar ortaya çıktı! Alaatin Köseler’in bilgisi dışında ihale yasak | Suçu birbirlerine attılar
CHP’de delege savaşlarında yeni skandal! Önce işe aldılar sonra delege yaptılar
Kim Jong Un 12 yaşındaki halefini Çin’de tanıttı! Gizemli kızı Kim Ju-ae ilk kez dünya sahnesinde
ASSAN soruşturması derinleşiyor! Teknoloji hırsızlıkları dosyaya girdi | MKE’ye 400 bin lira ödemişler
ABD fitili ateşledi! Venezuela’da bir gemiye saldırı | Trump duyurdu! Maduro’dan dikkat çeken çıkış: Beyaz Saray’ı kim yönetiyor?
CHP’de İstanbul İl Başkanlığı kavgası! Yeni yönetime seçilen Müjdat Gürbüz’e CHP yandaşı medya ve troller tarafından linç kampanyası
İstanbul Kongresi’nin iptali sonrası CHP’den bomba kulis: Özgür Özel istifa edecek! Kayyum heyetinden Müjdat Gürbüz Takvim.com.tr’ye konuştu
Karadeniz’den İstanbul’a uzanan imkansız bir aşk ve aile dramı: Gözleri KaraDeniz! İlk bölümü geceye damga vurdu