Birol Dovanbek'i babası mı öldürdü? Müge Anlı'da kan donduran cinayet! "Oda savaş alanına dönmüştü"

Canlı yayına katılan otelde o gece Bülent ve Cemal Dovanbek ile kalan Mızrak Köse isimli akraba olay gecesini anlattı. Olay gecesinde Cemal Dovanbek'in ağlama seslerine uyandığını söyleyen Mızrak odaya geldiğinde odanın savaş alanına döndüğünü anlattı. Köse, Bülent Dovanbek'in iki yatak arasında yerde yattığını belirtti. Öte yandan Bülent Dovanbek'in suratının mosmor olduğunu ifade etti.
YÜZÜNDE DARP İZLERİ, DUVARDA KAN LEKESİ...
Bugün ise Birol Dovanbek'in ölümüyle ilgili Müge Anlı'dan önemli bir açıklama gelmişti. Anlı, 112 Acil servis ekiplerinin aktardığı bilgiyi şu ifadelerle paylaştı:
"17 Temmuz Perşembe günü otele gelen 112 Acil Servis ekiplerinin raporları bize ulaştı. Sabah saat 06:15 sıralarında otele vardık. Odaya girdiğimizde Birol vefat etmişti. Onu muayene eden tabip, ölüm katılığı oluştuğunu söyledi ve ölümü şüpheli buldu. Birol'un darp edildiği anlaşılıyordu. Odanın her tarafına haplar saçılmıştı. Babası yasaklı maddenin etkisi altında gibi duruyordu"
Baba Cemal Dovanbek suçlamaları kabul etmeyerek şu ifadeleri kullandı:
"Ben kendimi ifade edemiyorum hatırlayamıyorum, ben kesinlikle böyle bir şey yapmadım aramızda şiddet olsa otelcinin de duyması lazım. Belki oğlum dışarı çıktı bilmiyorum. Ben sadece kalktığımda otelcinin bana öldüğünü söylediğini hatırlıyorum. Elim ayağım titriyordu. Benim aldığım ilaçlar çok ağır ilaçlardı"
"ÖLÜM UYKUSUNA MI YATTINIZ"
Müge Anlı babanın çelişkili ifadeleri sonrası genç adamın kafasındaki kırıklara değindi. Bu kırığın düşme ile olmayacağını belirten Anlı şu ifadeleri kullandı:
" Birol ilk normaldi, sonra telefonla konuştu, sinirli olarak geldi kafatasındaki kırık yere düşmekle olmaz bir cisimle vurulmuş sizin oğlunuza biri vurmuş sizin oğlunuzun kafası içine çökmüş siz ölüm uykusuna mı yattınız"
"ÇARPITARAK ZAMANI BİTİRMEYE ÇALIŞIYOR"
Anne Birsel Çirkinköse baba Cemal'in çelişkili ifadedeler verdiğini zamanı bitirmeye çalıştığını belirtti. Acılı anne gözyaşları içinde, "Benim oğlumu nasıl öldürdüğünü anlat evirip çevirip başka konulardan bahsediyor. Benim oğlumu nasıl öldürdüğünü anlatsın. Yıllardır söylüyordu ben senin ciğerini yakacağım diye yaktı benim ciğerimi. Ben yaşayan bir ölüyüm" dedi.
"PANCAR GÖMMEDİN OĞLUNU GÖMDÜN"
Birol'un eşi Özgül Dovanbek babanın olayları çarptırdığını, Birol'u babasını öldürdüğünü ve darp izlerini neden açıklayamadığını belirterek, "Sen pancar gömmedin oğlunu gömdün" dedi.
"KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİNİ DÜŞÜNDÜM"
Baba Cemal Dovanbek olay gecesi hayatını kaybeden oğlunun çok fazla ilaç aldığını oğlunun ağzının kenarlarından akan salyaları temizlediğini belirterek ilk öldüğünü duyduğunda aklına fazla ilaç nedeniyle kalp krizi geçirmiş olabileceği geldiğini söyledi.