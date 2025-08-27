SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

GÖNÜL DAĞI YENİ SEZON TARİHİ! TRT 1 Gönül Dağı 6. sezon ne zaman, hangi tarihte başlıyor? İşte yeni sezon oyuncu kadrosu

TRT 1’in Gönül Dağı dizisi 6. sezonuyla izleyicisiyle yeniden buluşuyor. Seyirciler, “Gönül Dağı yeni sezonu ne zaman başlıyor? Gönül Dağı 6. sezon oyuncu kadrosu kimler?” sorularına yanıt arıyor. İşte Gönül Dağı’nın yeni sezon tarihi…

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :27 Ağustos 2025 , 16:25
GÖNÜL DAĞI YENİ SEZON TARİHİ! TRT 1 Gönül Dağı 6. sezon ne zaman, hangi tarihte başlıyor? İşte yeni sezon oyuncu kadrosu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, 6. sezonuyla ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Kasaba sokakları yeni yüzlerle canlanırken, tanıdık karakterlerin hikayeleri de izleyiciyi şaşırtacak gelişmelerle şekilleniyor. Her köşesinde heyecan ve duygunun bir arada yaşanacağı yeni sezon, izleyiciyi hem güldürecek hem de düşündürecek sürprizlerle dolu olacak. Peki Gönül Dağı dizisi yeni sezonun ilk bölümü ne zaman? İşte oyuncu kadrosu!

(Kaynak: Sosyal Medya)(Kaynak: Sosyal Medya)

GÖNÜL DAĞI 6. SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Haziran ayında 182. bölümüyle sezon finali yapan Gönül Dağı, yaz arasının ardından izleyicisiyle buluşmak için gün sayıyor. Anadolu'nun sıcak ve samimi hikayelerini ekrana taşıyan dizi, yeni sezonda da seyircisine unutulmaz duygusal anlar sunmayı hedefliyor.

Başrollerini Berk Atan, Melis Sevinç ve Cihat Süvarioğlu'nun paylaştığı yapımda çekimlerin başlaması, hayranlar arasında büyük bir heyecan yarattı.

Gönül Dağının 6. sezonu, 6 Eylül Cumartesi akşamı ekranlarda izleyiciyle buluşması bekleniyor.

(Kaynak: Sosyal Medya)(Kaynak: Sosyal Medya)

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM NELER OLDU?

Amca oğulları, TVR Havacılık'ta önemli bir dönemeçle karşılaşırken, Ramazan'a şirketin yurt dışı operasyonları için kritik bir görev teklifi sunulur. Bu durum, Ramazan'ın kasabadan ayrılıp ayrılmayacağı sorusunu gündeme getirir. Kasaba halkı bu olasılığı konuşurken, Ramazan'ın vereceği karar hem ailesi hem de yakın arkadaşları tarafından merakla beklenir.

Selma'nın sağlık durumu yeniden tartışmaya açılır ve doktorlar ameliyatın kaçınılmaz olduğunu bildirir. Bu gelişme, hem Selma hem de sevdikleri için duygusal bir süreç başlatır. Ameliyat sırasında yaşanacak sürprizler, izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Bu zorlu dönemde Selma'nın yanında en büyük destekçisi Taner olur; onun yanında olma çabası, izleyicilere umut ve güven duygusu verir.

Süleyman'ın çocukları, amca oğulları karşısındaki rahatsızlıklarını artık saklayamaz hale gelir. Gittikçe büyüyen huzursuzluk, onları gizli bir plan yapmaya iter. Ağılda yaşanan beklenmedik olaylar, kasabada yeni bir gerilimin kapısını aralar ve gelişmeler hızla değişirken, kasabadaki denge bir kez daha sarsılır.

(Kaynak: Sosyal Medya)(Kaynak: Sosyal Medya)

GÖNÜL DAĞI OYUNCU KADROSU

Taner – Berk Atan

Ramazan – Cihat Süvarioğlu

Veysel – Semih Ertürk

Ciritçi Abdullah – Yavuz Sepetçi

Ağıtçı Hüseyin – Erdal Cindoruk

(Kaynak: Sosyal Medya)(Kaynak: Sosyal Medya)

Selami – Eser Eyüboğlu

Sefer – Ferdi Sancar

Cemile – Nazlı Pınar Kaya

Asuman – Hazal Çağlar

Dişçi Musa – Nuri Gökaşan

Düğüncü Muammer – Ali Düşenkalkar

(Kaynak: Sosyal Medya)(Kaynak: Sosyal Medya)

Halime – Şebnem Dilligil

Münir Başkan – Ege Aydan

Döndü – Feyza Işık

Seyfettin – Sercan İnceer

Gülsüm – Ulviye Karaca

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Komisyonun 6. toplantısında söz hukukçularda! TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan net mesaj: Süreci en iyi şekilde tamamlayacağız
PKK yönünü Tel Aviv’e çevirdi! Karayılan zehir akıttı... Helin Ümit komisyona tehditler savurdu: Bu sorun çözülmezse daha sert dönem gelir
Fondaş Samiye Özlem Gürses’e haciz şoku! Youtube’dan, CHP’den, sponsorlardan milyonları kaldırıyor... Mal varlığı ortaya çıktı
Mourinho’dan sürpriz karar! Benfica maçında forma onun
Büyük gün geldi! ASELSAN’ın dikkat çeken Çelik Kubbe paylaşımı... Başkan Erdoğan programa katılacak
Yüzme Yarışı’nda kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’u uyarmış: Yanlış yöne gidiyorsun
Dışişleri Bakanlığından ve AK Parti’den Netanyahu’nun Ermeni soykırımı iftirasına peş peşe sert tepki: İstismar girişimi
ChatGPT’den 16 yaşındaki gence 5-10 dakikada fotoğraflı intihar rehberi! Aile OpenAI ile davalık oldu
Yangın sonrası ihya başlıyor! İzmir ve Bilecik’teki köy evlerinin temeli atılacak
Fenerbahçe taraftarının hayaliydi! Galatasaray kapıyor
Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden kurultay davası öncesi bomba çıkış!
Memur ve emeklilere 2026-2027 zam oranları belli oldu! Ocak’taki artış enflasyon farkıyla ne olacak? Yüzde 16.88 formülü...
Epstein mağduru Virginia Giuffre’nin kitabında Henry Kissinger bombası! Büyük ifşa geliyor: İki ABD Başkanı da listede
Müge Anlı ile Tatlı Sert için geri sayım başladı! İşte yeni sezon yayın tarihi...
Gazze’de soykırım Batı Şeria’da sistematik işgal! Katil Netanyahu ve sapkın Yahudiler iyice azıttı: Filistin devletini kurdurmayacağız
Hakan Çakır cinayetinde kan donduran ifadeler: Bıçağı 5-6 defa soktum! Çivi sopa detayı
Bugün hava nasıl olacak? MGM’den uyarı: Kuvvetli rüzgar çatılara zarar verebilir! İşte 27 Ağustos il il hava durumu raporu
Türkiye’den soykırımcı İsrail’in Suriye’deki saldırılarına peş peşe tepki: Katliam ve işgal siyasetinden başka bir amaç gütmüyor
Memura en az 57 bin TL | Mesleklere göre yeni maaşlar! Takvim.com.tr hesapladı
Bu halini unutun! Kutu Bebek Ebrar Demirbilek son paylaşımıyla olay oldu! Ne kadar linç gelecek çok merak ediyorum