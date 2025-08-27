GÖNÜL DAĞI YENİ SEZON TARİHİ! TRT 1 Gönül Dağı 6. sezon ne zaman, hangi tarihte başlıyor? İşte yeni sezon oyuncu kadrosu

TRT 1 'in sevilen dizisi Gönül Dağı , 6. sezonuyla ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Kasaba sokakları yeni yüzlerle canlanırken, tanıdık karakterlerin hikayeleri de izleyiciyi şaşırtacak gelişmelerle şekilleniyor. Her köşesinde heyecan ve duygunun bir arada yaşanacağı yeni sezon, izleyiciyi hem güldürecek hem de düşündürecek sürprizlerle dolu olacak. Peki Gönül Dağı dizisi yeni sezonun ilk bölümü ne zaman? İşte oyuncu kadrosu!

Haziran ayında 182. bölümüyle sezon finali yapan Gönül Dağı , yaz arasının ardından izleyicisiyle buluşmak için gün sayıyor. Anadolu'nun sıcak ve samimi hikayelerini ekrana taşıyan dizi, yeni sezonda da seyircisine unutulmaz duygusal anlar sunmayı hedefliyor.

(Kaynak: Sosyal Medya)

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM NELER OLDU?

Amca oğulları, TVR Havacılık'ta önemli bir dönemeçle karşılaşırken, Ramazan'a şirketin yurt dışı operasyonları için kritik bir görev teklifi sunulur. Bu durum, Ramazan'ın kasabadan ayrılıp ayrılmayacağı sorusunu gündeme getirir. Kasaba halkı bu olasılığı konuşurken, Ramazan'ın vereceği karar hem ailesi hem de yakın arkadaşları tarafından merakla beklenir.

Selma'nın sağlık durumu yeniden tartışmaya açılır ve doktorlar ameliyatın kaçınılmaz olduğunu bildirir. Bu gelişme, hem Selma hem de sevdikleri için duygusal bir süreç başlatır. Ameliyat sırasında yaşanacak sürprizler, izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Bu zorlu dönemde Selma'nın yanında en büyük destekçisi Taner olur; onun yanında olma çabası, izleyicilere umut ve güven duygusu verir.

Süleyman'ın çocukları, amca oğulları karşısındaki rahatsızlıklarını artık saklayamaz hale gelir. Gittikçe büyüyen huzursuzluk, onları gizli bir plan yapmaya iter. Ağılda yaşanan beklenmedik olaylar, kasabada yeni bir gerilimin kapısını aralar ve gelişmeler hızla değişirken, kasabadaki denge bir kez daha sarsılır.