Gözleri KaraDeniz’in yıldızlarından samimi ikili selfie: “Buluşmaya az kaldı”

Atv'nin yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği, O3 Medya imzalı yeni sezondaki iddialı dizisi "Gözleri KaraDeniz" için geri sayım sürerken, başroller Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız sosyal medyanın popüler "ikili selfie" akımına uydu.

HEYECANI ARTTI!

Eğlenceli kareleriyle hayranlarına sürpriz yapan ikili, samimi halleriyle şimdiden büyük beğeni topladı. Paylaşımlar, dizinin merakla beklenen yayın tarihi için "buluşmaya az kaldı" mesajını verirken, izleyicinin heyecanını daha da artırdı.

DEV KADRO

Yönetmenliğini Altan Dönmez ve Orkun Çatak'ın yaptığı dizide Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'a Mehmet Özgür, Yonca Şahinbaş, Mustafa Açılan, Erol Babaoğlu, Ebru Aykaç, Eren Ören, Osman Albayrak, Onur Özaydın, Gizem Arıkan, Berk Ali Çatal, Türkü Su Demirel, Özgür Çınar Deveci ve Ayten Uncuoğlu gibi isimler sevilen isimler eşlik ediyor.

Görsel gücü, duygusu yüksek hikâyesi ve etkileyici atmosferiyle "Gözleri KaraDeniz", Eylül'de atv'de!