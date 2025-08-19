Aile Saadeti 10. bölümüyle nefes kesti: Hazine bulundu! Geçmişin sırları ortaya çıktı

Aile Saadeti'nin kadrosunda Burak Dakak (Murat), Buse Meral (Gönül), Vildan Atasever (Tülay), Hakan Yılmaz (Tekin), Fatih Al (Harun), Hakan Karsak (Emin), Esra Kızıldoğan (Öykü), İpek Filiz Yazıcı (Ada), Sibel Aytan (Maya), Kürşat Demir (Doberman), Ahmet Mark Somers (Fikri), Volkan Uygun (Hakkı) ve Zerrin Sümer (Salime) yer alıyor.
Kaynak: atv
10.BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Gönül, Ada ile Murat'ın öpüştüğünü görünce Murat'a olan güvenini tamamen kaybetti. Murat ne kadar açıklamaya çalışsa da ikili arasındaki bağ kopma noktasına geldi. Şirketin kapısını çalan Murat, Tekin'den beklemediği bir rest gördü. Tekin, ona yalnızca yardımcısı Selim aracılığıyla ulaşabileceğini söyleyerek ipleri tamamen kopardı.
Ada ise hem Tekin'le hesaplaşmak hem de intikam planını sürdürmek konusunda kararlıydı. Konağa yaptığı ziyaretle ev halkına şok bir açıklama yaptı: Konağın yarısı artık onundu! Tekin'in kızı olduğunu ilan eden Ada, kırgınlıklarını dile getirse de kimseyi evden çıkarmak istemediğini söyledi.