Aile Saadeti 10. bölümüyle nefes kesti: Hazine bulundu! Geçmişin sırları ortaya çıktı

Kaynak: atv Harun ve Emin, define arayışlarını sürdürürken gizemli bir sandığa ulaştı. Sandıktan çıkan şifreli kâğıt Murat tarafından çözülünce, konağın kaderini değiştirecek yeni bir macera başladı. Üçlü, kâğıttaki izleri takip ederek yeni bir şifreli metne daha ulaştı.

Kaynak: atv Fikri, kimsenin öğrenmemesi gereken sırrın açığa çıkmaması için konaktakileri evden çıkarması konusunda Tekin'den yardım istedi. Ancak Tekin yardım etmeyi reddedince bu kez Hakkı'ya gidip, para karşılığında konaktakileri bu gece evden çıkarmasını istedi. Bunun üzerine Hakkı, adamlarına gerekli talimatı verdi.

Kaynak: atv Tesadüfen eline şifreli kağıdın geçmesi üzerine Ada, şifreyi çözmek için yardımcı olabilecek arkadaşları olduğunu söyledi. Şifrenin çözüleceği fikriyle heyecanlanan konak halkı, misafirlerine özel bir 'Geçmiş Zaman Konağı Akşamı' yaşatmaya karar verdi. Konaktakiler kostümleriyle adeta "Süt Kardeşler" filmini yaşatırken, şifreli kâğıdın gerçekte Kleopatra'nın hazinesine ait olduğu ortaya çıktı. Misafirlerin uyarıları ise işe yaramadı; konak halkı hazinenin peşine düşmekten geri adım atmadı.

Kaynak: atv Tam bu sırada elektrikler kesildi, Hakkı'nın adamları gulyabani kılığıyla ortaya çıktı. Konakta yaşanan paniğin ortasında, Murat şifreyi çözmeyi başardı ve konak halkı nihayet hazineye ulaştı. Fakat büyük sır açığa çıkarken, her şeyi saklamaya çalışan Fikri gizemli bir kurşunun hedefi oldu…

Kaynak: atv Aile Saadeti, yeni bölümleriyle her pazartesi akşamı saat 20.00'de atv'de.