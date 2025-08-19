SON DAKİKA
Aile Saadeti 10. bölümüyle nefes kesti: Hazine bulundu! Geçmişin sırları ortaya çıktı

atv’nin Sinehane yapımı, senaryosu ve proje tasarımı Burak Aksak’a, yönetmenliği ise Selçuk Aydemir’e ait olan dizisi Aile Saadeti dün akşam onuncu bölümüyle ekrana geldi. Yeşilçam’ın unutulmaz ‘Gulyabani’ sahnesine nostaljik bir selam gönderilen bölüm, dün akşamın en çok izlenen yapımları arasında yer aldı.

19 Ağustos 2025
Aile Saadeti 10. bölümüyle nefes kesti: Hazine bulundu! Geçmişin sırları ortaya çıktı

Aile Saadeti'nin kadrosunda Burak Dakak (Murat), Buse Meral (Gönül), Vildan Atasever (Tülay), Hakan Yılmaz (Tekin), Fatih Al (Harun), Hakan Karsak (Emin), Esra Kızıldoğan (Öykü), İpek Filiz Yazıcı (Ada), Sibel Aytan (Maya), Kürşat Demir (Doberman), Ahmet Mark Somers (Fikri), Volkan Uygun (Hakkı) ve Zerrin Sümer (Salime) yer alıyor.

Aile Saadeti 11. bölüm fragman yayınlandı

Kaynak: atv

10.BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Gönül, Ada ile Murat'ın öpüştüğünü görünce Murat'a olan güvenini tamamen kaybetti. Murat ne kadar açıklamaya çalışsa da ikili arasındaki bağ kopma noktasına geldi. Şirketin kapısını çalan Murat, Tekin'den beklemediği bir rest gördü. Tekin, ona yalnızca yardımcısı Selim aracılığıyla ulaşabileceğini söyleyerek ipleri tamamen kopardı.

Kaynak: atv

Ada ise hem Tekin'le hesaplaşmak hem de intikam planını sürdürmek konusunda kararlıydı. Konağa yaptığı ziyaretle ev halkına şok bir açıklama yaptı: Konağın yarısı artık onundu! Tekin'in kızı olduğunu ilan eden Ada, kırgınlıklarını dile getirse de kimseyi evden çıkarmak istemediğini söyledi.

Kaynak: atv

Harun ve Emin, define arayışlarını sürdürürken gizemli bir sandığa ulaştı. Sandıktan çıkan şifreli kâğıt Murat tarafından çözülünce, konağın kaderini değiştirecek yeni bir macera başladı. Üçlü, kâğıttaki izleri takip ederek yeni bir şifreli metne daha ulaştı.

Kaynak: atv

Fikri, kimsenin öğrenmemesi gereken sırrın açığa çıkmaması için konaktakileri evden çıkarması konusunda Tekin'den yardım istedi. Ancak Tekin yardım etmeyi reddedince bu kez Hakkı'ya gidip, para karşılığında konaktakileri bu gece evden çıkarmasını istedi. Bunun üzerine Hakkı, adamlarına gerekli talimatı verdi.

Kaynak: atv

Tesadüfen eline şifreli kağıdın geçmesi üzerine Ada, şifreyi çözmek için yardımcı olabilecek arkadaşları olduğunu söyledi. Şifrenin çözüleceği fikriyle heyecanlanan konak halkı, misafirlerine özel bir 'Geçmiş Zaman Konağı Akşamı' yaşatmaya karar verdi. Konaktakiler kostümleriyle adeta "Süt Kardeşler" filmini yaşatırken, şifreli kâğıdın gerçekte Kleopatra'nın hazinesine ait olduğu ortaya çıktı. Misafirlerin uyarıları ise işe yaramadı; konak halkı hazinenin peşine düşmekten geri adım atmadı.

Kaynak: atv

Tam bu sırada elektrikler kesildi, Hakkı'nın adamları gulyabani kılığıyla ortaya çıktı. Konakta yaşanan paniğin ortasında, Murat şifreyi çözmeyi başardı ve konak halkı nihayet hazineye ulaştı. Fakat büyük sır açığa çıkarken, her şeyi saklamaya çalışan Fikri gizemli bir kurşunun hedefi oldu…

Kaynak: atv

Aile Saadeti, yeni bölümleriyle her pazartesi akşamı saat 20.00'de atv'de.

