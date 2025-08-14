Oktay Kaynarca'nın sunumuyla izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde heyecan doruktaydı. 50 bin TL'yi geçen yarışmacının karşısına çıkan kritik soru, programın en merak edilen anlarından biri olarak hafızalara kazındı.

Hangi şair edebiyat hocasına neden şiir okutmadığını sormuş "Sen şiir okumuyorsun şiirin canına okuyorsun" cevabını almıştır?

A- YAHYA KEMAL BEYATLI

B- ATİLLA İLHAN

C- ORHAN VELİ KANIK

D- ÖZDEMİR ASAF

CEVAP: D

Özdemir Asaf, lisede edebiyat öğretmeni İsmail Habib Sevük'ün şiir okutmaması üzerine "Oğlum Özdemir, sen şiir değil, şiirin canına okuyorsun" cevabını alır. R harfini söyleyemeyen Asaf, Lavinia şiirinin son dörtlüğünü hiç R harfi kullanmadan yazar. Şiir, şairin platonik aşkı Mevhibe Beyat'a adanmıştır.