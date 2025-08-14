PODCAST CANLI YAYIN
Hangi şair edebiyat hocasına neden şiir okutmadığını sormuş "Sen şiir okumuyorsun şiirin canına okuyorsun" cevabını almıştır?

ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, dün gece izleyicileri ekran başına topladı. 50 bin TL barajını aşan yarışmacıya yöneltilen zor soru, hem stüdyodaki atmosferi hem de ekran başındaki izleyicileri derin düşüncelere sürükledi.

Giriş Tarihi :14 Ağustos 2025 , 22:00 Güncelleme Tarihi :14 Ağustos 2025 , 22:04
Oktay Kaynarca'nın sunumuyla izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde heyecan doruktaydı. 50 bin TL'yi geçen yarışmacının karşısına çıkan kritik soru, programın en merak edilen anlarından biri olarak hafızalara kazındı.

A- YAHYA KEMAL BEYATLI

B- ATİLLA İLHAN

C- ORHAN VELİ KANIK

D- ÖZDEMİR ASAF

CEVAP: D

Özdemir Asaf, lisede edebiyat öğretmeni İsmail Habib Sevük'ün şiir okutmaması üzerine "Oğlum Özdemir, sen şiir değil, şiirin canına okuyorsun" cevabını alır. R harfini söyleyemeyen Asaf, Lavinia şiirinin son dörtlüğünü hiç R harfi kullanmadan yazar. Şiir, şairin platonik aşkı Mevhibe Beyat'a adanmıştır.

