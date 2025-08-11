Aile Saadeti ekrana kilitleyecek

Harun ve Emin, kazı yaparken bahçede eski bir sandık bulur. Sandığın kilidi açılamaz, anahtarı da ortada yoktur. Tüm aile gün boyu uğraşsa da sonuç değişmez. Gece olunca sandık gizemli bir şekilde kaybolur. Hırsızlar sandığı önce Hakkı'nın mekanına, ardından Fikri'ye götürür. Geçmişin izlerini taşıyan bu sandık sonunda sürpriz bir ismin eline geçer. Maya ve Gönül, Murat'ın tavırlarını sorgularken aralarında beklenmedik bir dayanışma doğar. Murat ile Gönül arasındaki gerilim, duygusal bir yakınlaşmaya dönüşür. Doberman ve Maya samimi ama bir o kadar da eğlenceli bir yüzleşme yaşarken, Tülay ve Öykü ise yarım kalmış hayallerini hatırlamakla yüzleşir.



Senaryosu Burak Aksak'a, yönetmenliği ise Selçuk Aydemir'e ait olan Aile Saadeti, yeni bölümüyle bu akşam atv'de ekrana gelecek.



Güçlü oyuncu kadrosuyla ekranların vazgeçilmez dizisi Aile Saadeti'nin bu akşamki bölümü kaçmaz.