Bir Gece Masalı’nın yeni bölümünde neler olacak? Başrol oyuncuları bizzat anlattı

Sevilen dizide Mahir karakterini canlandıran Burak Deniz şunları söyledi: Ben aynı durumu yaşasaydım eğer o an ki ortam ve koşullara göre hareket ederdim. Çünkü bu kadar kritik olaylar, dönüm noktalarının önceden belirlenecek hareket ve kalınacak kararla yönetilemez. Önceden yapılan planlar ve düşünceler işlemeyebilir. Hayat bizi çok daha farklı kararlar almaya itebilir ben buna daha çok inanıyorum aslında. Böyle bir şey başıma gelmiş olsa o ana, o atmosfere ve o kişiye bağlı düşünür, karar verirdim.

COŞKUN: SINAVLARINI FEDAKARLIKLA AŞACAKLAR

Canfeza'yı oynayan Su Burcu Yazgı Coşkun ise yeni bölümde Mahir ve Canfeza arasında yaşanacaklara dair ise şöyle konuştu: Süreyya ve Kürşat, Mahir ve Canfezanın arasındaki engellerden bazıları olacak diyebilirim. Geçmiş bazı çatışmalar yaratıyor. Ama birbirlerine çok aşıklar ve sınavlarını fedakarlıklarla aşacaklar.

UYGUN: ZOR OLANI SEÇER BEN DE ONUN GİBİ YAPARDIM

Kürşat karakterine hayat veren Gürkan Uygun, "Mahir'in yerinde olsam bende Kürşat'ı kurtarırdım çünkü Mahir emniyet mensubu adalet duygusu gelişmiş vicdanlı biri. Göz göre göre can alacak yoksa ölüme terk edecek bir karakter değil. Zor olanı seçer ben de onun gibi yapardım" şeklinde konuştu.