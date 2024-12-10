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Buzlar eriyor! Bir Gece Masalı izleyiciyi ekrana kilitleyecek

Fenomen dizi Bir Gece Masalı akşam 20.00'de atv ekranlarında. İşte yeni bölümün konusu...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Aralık 2024
Buzlar eriyor! Bir Gece Masalı izleyiciyi ekrana kilitleyecek

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"Bir Gece Masalı"nın yeni bölüm konusu şöyle; Canfeza'nın Mahir için canını ortaya atması Mahir'in içindeki buz dağlarını eritir. Ancak Canfeza Mahir'e kızgındır. Aynı zamanda babasıyla arasında bir şeyler olduğunu da çözmeye başlar. Aradığı cevapları alamayan Canfeza Mahir'in peşine takılarak bir operasyonun ortasına düşer ve umulmadık bir güzelliğe sebep olur.

ORTAK PAYDA!
Ferman'ın gayr-ı meşru bebeği Afetgül köşkte büyük bir yanlış anlamaya neden olur. Saklanan gebelik testi Canfeza'nın sanılır. Kilimciler'in de köşke geçmiş olsun demeye gelmeleriyle köşkte hanımlık savaşları kızışır. Canfeza ve Mahir'e sürpriz bebek kutlaması yapan iki aile ortak bir paydada buluşmak zorunda kalır.

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